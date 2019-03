COLUMNA

Las alas de Titika: Un desfile palabroso

María Julia Hidalgo

La festejada fue la poesía; si es que ella y la primavera no fueran la misma cosa; si es que la champagne no fuera suficiente; si es que el marco de jacarandas no encerrara todas las palabras que uno quisiera aventar al aire. La anfitriona nos congregó en un lugar de artistas jóvenes; vitales, amorosos, contagiosamente musicales. Las voces empezaron a escucharse y resonó una que anunciaba el agotamiento de las palabras. El joven nos recordó que las palabras son armas, y como en la imaginación de un poeta todo puede ocurrir en la suya se recreó un tiempo donde las armas nos han atravesado; como autómatas vamos soltando letras juntas ya sin sustancia, aniquilando todo sentido, dejando un discurso sin contenido donde todo se ha agotado.

Un poeta más zen levantó la voz y nos dijo que la palabra más difícil de superar es Gratitud. Pese a que pronunciamos las Gracias hasta el cansancio, ésta la hemos: “desperdiciado, mal usado, profanado”. Si fuéramos conscientes de la gratitud y de la gracia de la que gozamos todos los días, nos elevaríamos en compasión al sabernos tan agraciados. Terminó revelando su secreto; su clave diaria es guiarse con tres palabras: enamorar, indignar y asombrar; la primera para enamorarnos de lo que hacemos, la segunda para indignarnos por la burla y la ofensa, y la tercera para seguir descubriendo el mundo.

"Si razonáramos lo que mencionamos. Con sólo una frase de aliento y entendimiento, de esas que publicamos a diario, que pusiéramos en práctica, que fuéramos capaces de aplicar verdaderamente, nuestra vida no sería una nimia contradicción”, dijo una poeta más académico. Invitando a ser más responsables y congruentes en el uso de las palabras.

También estuvieron los diversos, jóvenes que luchan a diario por su libre preferencia sexual, por su libertad: “¿A quién le importa lo que cada uno meta entre sus piernas? Lo que debe importar para todos es el respeto que demos a las diversas formas de sentir, de expresar, de dar a conocer una propuesta artística que abone a una sociedad más justa y humana, no al uso de palabras reprobatorias y crueles que juzguen y banalicen la existencia y vida de quienes no pensamos como la mayoría”

En la noche de poetas más de alguno reconsideró el rumbo que han tomado ciertas palabras y el efecto desfavorable que van causado al ignorar su verdadero sentido. Conversé al respecto con algunos presentes y terminé consultando el diccionario. Encontré una palabra rebuscada que usamos poco: procrastinar. Parece que todo está dicho, que no hay necesidad de crear algo propio, ¿será? Repetimos tantas frases hechas tan frágiles, tan dichas, que sólo repetirlas se nos desvanecen sin ninguna credibilidad; no sucede con procrastinar.

Usando mi nueva palabra, dudo. No sería más provechoso procrastinar esa idea que apenas está tomando forma. Dejarla reposar antes de soltarla con palabras desatinadas. Pasar del tiempo de lo urgente al del procrastinado; muy necesario al darnos cuenta que la regamos diciendo sí cuando queríamos decir no; apenas dos monosílabos que nos cambian la vida.

Esa noche de poetas recordé a un profesor que alguna vez mencionó que los modales de etiqueta no son más que fórmulas de conducta que siguen una lógica muy básica del comportamiento natural de los individuos. ¿Qué tanto podríamos sorprendernos si dejamos de repetir y nos dedicamos a sentir el fluir natural?, tal vez lograríamos escuchar mejor y rechazaríamos esas ideas que no son nuestras. Retomar el sentido de las palabras y dar el auténtico valor para expresar un pensamiento fue la invitación especial de esa noche. Desapegarnos de lo dicho para agradecer lo que resurja.

Comentarios: majuliahl@gmail.com