Las amenazas de AMLO por Santa Lucía atentan contra el Estado de Derecho: Barra de Abogados

A través de un comunicado, la Barra Mexicana de Abogados dijo que es inapropiado que el Ejecutivo federal intervenga en asuntos jurisdiccionales, mediante acciones mediáticas o de otra índole

Ciudad de México (SinEmbargo).- La Barra Mexicana de Abogados aseguró este domingo que las advertencias del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre mostrar a quienes promuevan amparos contra las obras del Aeropuerto de Santa Lucía, atentan contra el Estado de Derecho.

A través de un comunicado, la asociación señaló dijo que es “inapropiado que el Ejecutivo federal intervenga en asuntos jurisdiccionales, mediante acciones mediáticas o de otra índole”, señala el documento”.

Además, resaltó que las acción del Poder ejecutivo “que inhiban o cuestionen el ejercicio del derecho de defensa de las personas, que presionen o dirijan al Poder Judicial, que vulneren la protección de los datos personales de los denunciantes, o en contravención a la división de poderes”, no son saludables para el equilibrio de poderes.

Luego de que se anunciara la suspensión de la obra en Santa Lucía, el Presidente López Obrador atribuyó a los “corruptos” la suspensión por parte de un juez de la obra para convertir la base militar de Santa Lucía en el nuevo aeropuerto capitalino.

“La obra de Santa Lucía les molesta mucho a los corruptos”, afirmó el líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) desde Palacio Nacional.

Tras una polémica consulta ciudadana, López Obrador decidió transformar la base militar de Santa Lucía en un aeródromo civil y cancelar el aeropuerto de Texcoco, una obra de 13 mil 300 millones de dólares impulsada por su antecesor, Enrique Peña Nieto, que llevaba más de un 30 por ciento de avance.

El nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) era la gran obra pública de su antecesor, Enrique Peña Nieto, pero según López Obrador era una infraestructura que ejemplificaba la corrupción en la nación latinoamericana.

LAS OBRAS EN SANTA LUCÍA

El pasado 12 de junio, un Tribunal Colegiado de Circuito ordenó una nueva suspensión provisional de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, lo que obliga al Gobierno federal a conservar las obras realizadas en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se construía en Texcoco.

Esta nueva orden judicial fue obtenida con motivo de los 147 juicios de amparo que el colectivo #NoMásDerroches ha presentado con el fin de que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad de la cancelación del NAIM y asegure que el proyecto de Aeropuerto Internacional de Santa Lucía cuente con todos los dictámenes y permisos necesarios, informó la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Apenas el lunes de esta semana, el Director General del Parque Ecológico Lago de Texcoco de la Comisión Nacional del Agua, anunció que se inundará la losa de cimentación del NAIM a fin de desarrollar el llamado proyecto, por lo que la destrucción de los avances de dicho proyecto es inminente.

El colectivo #NoMásDerroches, integrado por Causa en Común, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C. (COMEXDH), Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Consejo General de la Abogacía Mexicana, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), entre otras organizaciones, y diversos despachos de abogados y cientos de ciudadanos, plantearon que el Poder Judicial de la Federación ordene a las autoridades tomar las medidas necesarias para preservar el avance que actualmente tienen las obras del NAIM en Texcoco hasta que éstos se resuelvan en definitiva.

La medida tomada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ordena detener la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía hasta que sea factible verificar que la obra cuenta con los estudios de seguridad conducentes a los que se refieren la Ley de Aeropuertos y su Reglamento. Además, ordena que se mantengan las obras del NAIM sin que sean destruidas hasta que se revisen a fondo, por parte de un Juez de Distrito, todos los elementos de prueba que se encuentran en el expediente.

RECHAZAN FALTAS EN SANTA LUCÍA

Gerardo Ferrando Bravo, director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), rechazó haber incurrido en una falta porque las obras del nuevo aeropuerto en Santa Lucía aún no comienzan.

“Como Gobierno procuraremos no incurrir en ninguna falta y cumplir cabalmente con la ley, en el caso de Santa Lucía tenemos conocimiento de que hay una prevención sobre los trabajos, no hay trabajos en marcha y se está en el proceso de gestión de la manifestación de impacto ambiental. Las obras en Santa Lucía no han iniciado”, dijo en entrevista a medios en Palacio Nacional.

Al ser cuestionado sobre la decisión de un tribunal federal que prohibió al Gobierno ejecutar obras para el Aeropuerto de Santa Lucía mientras no cuente con estudios de seguridad aeronáutica, el director del GACM explicó que hasta el momento “no hay ninguna decisión del juez que afecta las actividades en Texcoco, en la terminación anticipada de los contratos”.