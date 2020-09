Las cintas Los Lobos y Las flores de la noche se convierten en las grandes ganadoras del GIFF

El Festival Internacional de Cine de Guanajuato celebró este sábado la ceremonia de premiación de su edición número 23. Los Lobos y Las flores de la noche fueron las grandes ganadoras de la velada

Sinembargo.MX

Guanajuato, 26 de septiembre (SinEmbargo).– La cinta Los Lobos, del director Samuel Kishi, y el documental Las flores de la noche, de Omar Robles y Eduardo Esquivel, fueron los grandes ganadores de la edición número 23 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato.

Después de una gran convocatoria con 3 mil 44 películas provenientes de 127 países para este GIFF, fueron seleccionadas 170 películas en esta nueva edición, de las cuales, 126 estuvieron en competencia.

En el autocinema del Parque Guanajuato Bicentenario fueron presentados de forma virtual, en una transmisión desde el Teatro Juárez y por los actores Ximena Romo y Mauro Sánchez, los ganadores. Algunos de ellos tuvieron la oportunidad de grabar algunas palabras y enviarlas en video para el evento.

El GIFF fue el primer festival de cine en México que optó por ser híbrido: una parte se creó con escenarios virtuales y una selección online para todo el público, mientras que otra se realizó de manera presencial a través de cines, autocinemas y un novedoso Aquacinema, el primero en Latinoamérica.

Cada una de las funciones presenciales (en Guanajuato capital, Irapuato y Silao) se llevaron en medio de estrictos protocolos de salud para evitar más contagios por la pandemia de COVID-19. El uso de cubrebocas, la sana distancia, el gel antibacterial, los arcos de sanitización y los aforos reducidos fueron los pilares de esta fiesta de cine que está por llegar a su fin.

A continuación te presentamos la lista completa de ganadores:

-Mejor Largometraje de Ficción México: Los Lobos, Dir. Samuel Kishi Leopo. México.

-Mención Largometraje de Ficción México: ColoZio, Dir. Artemio Narro. México.

-Mejor Largometraje Documental Mexicano: Las flores de la noche, Dir. Omar Robles y Eduardo Esquivel. México.

-Mención Largometraje Documental Mexicano: La Mami, Dir. Laura Herrero Garvín. México, España.

-Premio de la Prensa: ColoZio, Dir. Artemio Narro. México.

-Mejor Cortometraje de Ficción Internacional: Atkūrimas (Dummy), Dir. Laurynas Bareisa. Lituania.

-Mejor Cortometraje Mexicano: Carmina, Dir. Luis Flores Rábago . México.

-Mejor Cortometraje Documental Mexicano: Expiatorio, Dir. Manuel Acuña. México, Cuba.

-Mejor Largometraje Documental Internacional: Landfall, Dir. Cecilia Aldarondo. Puerto Rico.

-Mejor Cortometraje Documental Internacional: Imperdonable, Dir. Marlén Viñayo. El Salvador.

-Mención Cortometraje Documental Internacional: Douma Underground , Dir. Tim Alsiofi. Líbano.

-Mejor Cortometraje Experimental: Zombies, Dir. BALOJI. República de El Congo.

-Mención Cortometraje Experimental: Serial Parallels, Dir. Max Hattler. Hong Kong, Alemania.

-Mejor Cortometraje de Animación: Något att minnas (Something to Remember), Dir. Niki Lindroth von Bahr. Suecia.

-Mención Cortometraje de Animación: 100,000 Acres of Pine, Dir. Jennifer Alice Wright. Dinamarca.

-Mejor Cortometraje Guanajuatense: La Frontera, Dir. Erika Oregel. México.

-Mejor Narrativa en Realidad Virtual: Amends, Mikkel Battefeld, Dinamarca.

-Mejor Concepto Visual en Realidad Virtual: 1st Step, Jörg Courtial, Alemania.

-Mención Especial en Realidad Virtual: Los guardianes, Hugh Hou, Costa Rica.

-Premio SIGNIS al Mejor Cortometraje Ficción Internacional: White Eye, Dir. Tomer Shushan. Israel.

-Mención SIGNIS a Cortometraje Ficción Internacional: Poslednja slika o ocu (The last image of father), Dir. Stefan Djordjevic. Serbia.

-Vimeo: Staff Pick Award Agua, Dir. Sergio Zermeño. México.

-Mejor Guion de Largometraje: Ya se quiere venir la noche, Gabriel Mariño Garza.

-Mejor Guion de Cortometraje: Los oídos no tienen parpados, Alejandro Álvarez del Castillo.

-Mención Guion de Largometraje: Amor del malo, Jaime Muñoz Baena y González Montesinos.

-Ya se quiere venir la noche, de Gabriel Mariño Garza, se lleva el Premio LCI Seguros: Membresía de un descuento del 50% sobre el costo de adquisición de los seguros de filmación.

–Escrito en la piel, de Patricia Carrillo, se lleva el Premio Chesmistry: Postproduccion de imagen para el teaser.