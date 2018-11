Las consultas llegaron para quedarse, dice AMLO; MÃ©xico debe entender que ya hay democracia

Las consultas llegaron para quedarse, dice AMLO; México debe entender que ya hay democracia

Después de participar en la segunda consulta ciudadana para definir el futuro de los 10 proyectos prioritarios de su Gobierno el Presidente electo reiteró que promoverá una reforma del artículo 35 de la Constitución

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo, aseguró este sábado que se celebrarán más referendos tras ejercer su voto en la segunda consulta ciudadana, que versa sobre 10 proyectos prioritarios para el futuro Ejecutivo, como la construcción del Tren Maya.

“Que sean los ciudadanos que nos ayuden a gobernar. Es Gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”, indicó el líder izquierdista tras emitir su sufragio en la explanada de la Alcaldía de Tlalpan de la Ciudad de México, de acuedo a infomación de la agencia EFE difundida por SinEmbargo.

Apareció a la mesa de votación sobre las 9:00 horas y unos quince minutos después, tras contestar las 10 preguntas que configuran la boleta, depositó sonriente el voto a las urnas.

“Celebro que estemos llevando a cabo esta consulta ciudadana, tenemos que acostumbrarnos porque este tipo de consultas fortalecen el ámbito democrático. La democracia no se agota en las elecciones, la democracia también implica la participación de los ciudadanos en todas las decisiones que se tienen que tomar”, explicó a los medios de comunicación.

“No es sólo democracia representativa, la democracia también implica la participación de los ciudadanos en todas las decisiones importantes que se tienen que tomar, por eso insistimos mucho en la democracia participativa, y esto es un nuevo ejercicio”, remarcó.

Apuntó que cuando asuma la Presidencia, este 1 de diciembre, promoverá una reforma del artículo 35 de la Constitución para que “se den todas las facilidades a los ciudadanos para que puedan solicitar la celebración de consultas en temas trascendentes”.

Además, habló de la tercera consulta, que ya anunció para el 21 de marzo próximo, si se logra la reforma constitucional, para decidir la creación de la Guardia Nacional, la investigación de ex presidentes o la configuración de un consejo asesor con empresarios para su gabinete.

“Estoy a favor de la Guardia Nacional y a favor de que pongamos punto final a la historia horrorosa y trágica de corrupción. Que iniciemos una etapa nueva y no nos empantanemos persiguiendo ni enjuiciando a nadie”, agregó.

Este 24 y 25 de noviembre se celebra la segunda consulta ciudadana impulsada por López Obrador, tras un primer plebiscito a finales de octubre, muy polémico, que llevó a la cancelación del aeropuerto de Texcoco, un magno proyecto de 13 mil 300 millones de dólares.

Para esta segunda consulta, donde se han instalado unas mil 100 mesas de votación, se pone en manos del pueblo la continuidad de 10 “programas prioritarios”.

Entre las 10 iniciativas que son consultadas hay proyectos de infraestructuras como el Tren Maya del sur y sureste del país, la construcción de una refinería en Dos Bocas y la conexión por tren de dos puertos, uno en el Pacífico y otro en el Atlántico.

Pero también seis propuestas sociales para favorecer la vida de ancianos, estudiantes y discapacitados mediante pensiones y becas de estudio y laborales.

Por otra parte, el Presidente electo afirmó que no va a ser rehén de nadie, ni se dejará chantajear en cuanto a la creación de los “súperdelegados”, a la cual se han opuesto los 12 gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Hay que acostumbrarse a que ya se acabó el régimen corrupto. Hay que avisarles. Hay diálogo. No voy a ser rehén de nadie. No me voy a dejar chantajear por nadie. Yo tengo de amo al pueblo de México. Y tengo un mandato: acabar con la corrupción”, enfatizó.

Asimismo, el futuro mandatario del país informó que ya no habrá partidas de “moches”, ni negociaciones para conseguir el silencio a cambio de un presupuesto o trato especial. “Ya no se va a manejar el presupuesto de manera discrecional”, subrayó.

Ayer, las dirigencias nacionales del PAN y PRI advirtieron que analizan interponer un recurso de inconstitucionalidad para derogar la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que contempla la creación de la figura de “los superdelegados” en las entidades.

La figura de los “súperdelegados”, que busca imponer el próximo Presidente, Andrés Manuel López Obrador, no sólo violenta la Constitución y la soberanía de las entidades, sino que es además un plan para crear futuros “súpercandidatos”, dijo la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu.

Mientras que el dirigente del PAN, Marko Cortés Mendoza, anunció que su partido también presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del tabasqueño.

“De no corregir el planteamiento el próximo Gobierno, Acción Nacional recurrirá a las instancias legales para frenar este golpe al federalismo por parte del Presidente electo”, aseguró en un comunicado.

Los 32 coordinadores estatales y los 264 regionales que sustituirán a los más de 500 delegados federales y a sus oficinas burocráticas en los estados, fungirán como vigilantes del presupuesto federal, pero también buscarán consolidar el proyecto del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a través de funcionarios ligados a la fuerza política y con arraigo en las entidades, han dicho expertos a SinEmbargo.

El viernes, el Senado de la República aprobó en lo general la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la cual se crea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría del Bienestar y la figura de “los súperdelegados”.

CONSULTA SOBRE 10 PROYECTOS DE AMLO

Las y los mexicanos participarán este sábado y el domingo en una consulta sobre 10 iniciativas, entre las que destacan tres grandes proyectos de infraestructura, prioritarias para el Gobierno entrante del izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

El Tren Maya, el Tren Transístmico y la Refinería de Dos Bocas encabezan la boleta que incluye otras propuestas de tipo social y ambiental y que serán consideradas en todo el país pero con especial interés en la región sur-sureste, donde esos tres proyectos serán, al parecer, echados a andar.

Las mesas de votación se instalarán en los mismos puntos en donde fueron colocadas para la consulta del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Los resultados no se harán públicos la noche del 25 de noviembre, último día de la consulta, porque se trata de 10 votaciones en una sola boleta, por lo que el conteo final se daría a conocer hasta la mañana del 26 de noviembre.

A un día del ejercicio ciudadano hay sentimientos encontrados en los diversos ámbitos involucrados, entre ellos el sector empresarial, que por un lado aboga por el Tren Maya, pero que también cuestiona esta consulta al considerarla innecesaria.

También objeta su financiamiento, en caso de ser desviado este de los recursos para la promoción turística del país a nivel internacional.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos, originario de Mérida, Yucatán, afirmó que el tren sí impulsará la economía y lo consideró rentable, por lo que él y sus agremiados consideran innecesaria la consulta que abarcará todo el país.

A su vez, agrupaciones indígenas de la zona maya se han mostrado en favor por los beneficios, sobre todo económicos y de oportunidad laboral que el tren dará a la región, pero también en contra por no haber sido objeto de una consulta previa específica a sus pueblos.

En tanto, la Refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco, ha hallado respuesta favorable de la iniciativa privada y los paisanos del futuro Presidente por la percepción de que resarcirá fuentes laborales perdidas a raíz de la reforma energética, que terminó con el monopolio del sector por parte de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), principal motor económico de la zona.

Pero ha sido objetada, sobre todo en días recientes, por ambientalistas que criticaron y denunciaron ante instancias del ramo el desmonte de un terreno, propiedad de Pemex y que sería empleado para dicha refinería.

Con esa objeción viene implícita otra a la consulta, al considerarla innecesaria por lo hecho en esa superficie que evidencia que la decisión está ya tomada, independientemente de lo que opinen los ciudadanos.

Un poco más al norte a orillas del Golfo de México, el puerto de Coatzacoalcos, en Veracruz, será uno de los dos puntos de salida y llegada del otro proyecto de infraestructura del próximo Gobierno, el Tren Transístmico, que tendrá su otro extremo en el Océano Pacífico, en el puerto y petrolero de Salina Cruz, Oaxaca.

Este proyecto, que será el que quizá requiera menos presupuesto de las iniciativas de infraestructura con poco más de 49.2 millones de dólares (el Tren Maya necesitará 363.5 millones), prevé enlazar ambos océanos por vía férrea para el transporte de carga y mercancía -petróleo incluido-, lo que facilitaría las exportaciones.

Especialistas han considerado que, con el tiempo, este ferrocarril pueda vincularse con el Tren Maya. De suceder esto, la economía de todo el sur mexicano resultaría previsiblemente vinculada y dinamizada.

Los tres proyectos referidos buscan rescatar a la región del ancestral en que ha permanecido desde la época posrevolucionaria (1917), sin inversiones que generen un cambio en la economía y sobre todo en la vida de sus habitantes.

Salvo la promoción del proyecto del puerto de Cancún en el Gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) -que con el tiempo se convirtió en el principal balneario de Latinoamérica-, la región ha evidenciado un rezago paradójico respecto al resto del país, pues ha sido su principal abastecedor de petróleo, energía eléctrica y divisas por turismo.

La apuesta deLópez Obrador, que asumirá la Presidencia el 1 de diciembre, parece ser buscar un equilibrio con la zona de los más pobres, desprovistos de la dinámica de desarrollo en el centro y norte del país.

Todo ello a fin de beneficiar a unos 24 millones de gobernados en siete estados, casi 20 por ciento de la población mexicana.