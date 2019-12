â€˜Las drogas nos derrumbaronâ€™: Steven Tyler recuerda cÃ³mo los excesos pudieron acabar con la banda en los 80

‘Las drogas nos derrumbaron’: Steven Tyler recuerda cómo los excesos pudieron acabar con la banda en los 80

El peor momento de aquella década fue en 1988, cuando su management y el resto del grupo le prepararon una ‘intervención’. ‘Pensaron que nuestros problemas acabarían si conseguían que el cantante se mantuviera sobrio’, ha recalcado

Sinembargo.MX

MADRID (SinEmbargo).- Con la vista puesta en la gira 2020 de Aerosmith, Steven Tyler ha recordado cómo los vicios y los excesos estuvieron a punto de acabar con todo en los años ochenta.

En una entrevista con Haute Living, el vocalista ha explicado que por aquel entonces no había clínicas de rehabilitación del tipo actual, sino que se trataba más bien de “instituciones mentales”.

“Yo fui en 1984 y 1986 y no lo encontré realmente”, ha dicho sobre las intentonas fallidas de rehabilitarse, añadiendo: “Los primeros ochenta fueron terribles, las drogas nos derrumbaron. Yo fui el primero en hacer tratamiento”.

El peor momento de aquella década fue en 1988, cuando su management y el resto del grupo le prepararon una “intervención”. “Pensaron que nuestros problemas acabarían si conseguían que el cantante se mantuviera sobrio”, ha recalcado.

“Así que me mantuve sobrio, pero me llevó bastantes años superar el enfado que me provocó que me mandaran a rehabilitación mientras ellos se iban de vacaciones”, ha admitido con sentido del humor, para luego asegurar que se siente muy agradecido por aquello.

Por eso, ha rematado: “Tuve muchos momentos en los que no pude soportarlo, ya fuera un matrimonio o mi adicción. El resto de los chicos de la banda no son diferentes. Pero nos hemos tenido los unos a los otros a través de todo esto y aquí seguimos hoy”.