Las empresas, como las familias, tienen alma

El Instituto Shalom abrirá un grupo para la Especialidad en Desarrollo Organizacional en agosto; este jueves habrá una constelación empresarial en línea

Nelly Sánchez

Si en una familia un abuelo o bisabuelo se asoció con alguien y éste lo traicionó, las sociedades se van a rechazar. Si por generar dinero lo mataron, la abundancia se va a rechazar, porque en el inconsciente familiar la riqueza es igual a muerte.

Y los negocios que los descendientes hagan, no van a funcionar por esas lealtades invisibles. Las empresas, como las familias, tienen alma.

Para descubrirlas, el Instituto de Terapia Sistémica Shalom ofrece la Especialidad en Desarrollo Organizacional, que actualmente lleva a cabo en modalidad on line y para la que abrirá un nuevo grupo que iniciará en agosto/septiembre.

El objetivo principal, informó Naytzé Ramírez, directora del Instituto Shalom, es generar la abundancia de los alumnos, entendiendo que está incluida la parte del dinero, la material, económica, pero también la emocional y espiritual.

"Vemos en las constelaciones organizacionales que a veces pones una empresa y a veces no te genera el recurso material que en un momento dado se debiera generar y esto es por algunas lealtades. Vemos que mis lealtades sistémicas no me están permitiendo vivir la abundancia en las diferentes áreas de mi vida", explicó.

"El propósito es ver todo lo invisible que hay dentro de una empresa, por lo cual no puede crecer, por qué entre un área y otra hay conflictos, rotación de personal, por qué algunos productos son rentables y otros no...".

La especialidad tiene una duración de 18 meses y el programa es semestral, con tres líneas de formación: Teoría organizacional, Constelaciones Organizacionales y Enfoque sistémico.

La directora de Shalom consideró que aunque la modalidad en línea surgió a partir de la contingencia, llegó para quedarse, pues hay personas que quieren formarse desde la comodidad de sus casas, así como desde otras ciudades o países.

Así retomaron las clases de licenciatura, maestrías y doctorado y recientemente se abrieron las constelaciones en línea, con los mismos resultados que si fueran presenciales.

Y justamente el jueves habrá una constelación empresarial, a través de la plataforma zoom, a las 17:30 horas, horario del pacífico.

Constelación empresarial

En una constelación empresarial se revelan las lealtades invisibles que no permiten que la empresa crezca, pese al empeño que se ponga en ella.

"Podemos trabajar dentro de las constelaciones empresariales si tienes la idea, o tres proyectos al mismo tiempo, se pueden constelar para ver qué proyecto tiene fuerza, que es lo invisible que va a generar cada uno. Se constelan ubicaciones adecuadas para una nueva tienda, oficina, sucursal, los productos nuevos, para ver cual tiene más fuerza", apuntó.

"Porque igual que en las constelaciones familiares, hay cosas invisibles que no permiten que se consolide y fortalezca un proyecto o empresa".

Ramírez compartió que consteló a una persona que tiene cinco empresas y quería saber por qué dos no generaban la misma utilidad que las otras.

"Cuando pusimos a los representantes, resulta que los que no le generaban es porque tenían el nombre de un hermano de ella que había fallecido, las empresas cargan la lealtad del dolor y la tristeza del hermano muerto. Desde la muerte no se genera abundancia".

Siempre que hace una constelación empresarial, pregunta al empresario para qué se puso su empresa, porque esa es la misión invisible que va a estar predominando.

"Dicen yo puse esta empresa para mantenerme ocupada... esa es la misión invisible y no me está generando dinero, a lo mejor me genera problemas a través de los cuales yo me mantengo ocupada", advierte.

"El objetivo es que me genere recurso material para bienestar mío y los colaboradores que forman parte de esta empresa".

Una vez que se conocen las lealtades invisibles se entregan a quienes pertenecen y esa carga se aligera y se calma la angustia tan grande que le generaba.

"Si esta lealtad la ponemos como un costal, estás cargando un costal que no es tuyo y a la hora que constelas, irás a entregarlo a quien le pertenece y en tu empresa vas a quedar ligera".

En la constelación del jueves, adelantó, una dueña de una empresa quiere saber si un nuevo proyecto de franquicia tiene fuerza y si ella debe continuar o no en la sociedad de una empresa.

"En constelaciones aprendemos que las empresas tienen alma, así como los seres humanos tenemos personalidades diferentes, las empresas también, tienen alma y personalidad y esta misión invisible".

PARA PARTICIPAR

Para participar en la constelación este jueves, a las 17:30 horas, horario del pacífico a través de Zoom (18:30 horas, horario del centro) o en una clase muestra de la Especialidad en Desarrollo Organizacional, pueden comunicarse al al whatsapp del Instituto Shalom: 6679 967977.

REQUISITOS PARA CURSAR LA ESPECIALIDAD

Tener licenciatura e interés en ayudar en el desarrollo de las organizaciones, pueden ser empresarios, coaching o consultores empresariales, psicólogos, directores de recursos humanos, porque esto aportará al fortalecimiento de las empresas.

EL PROGRAMA

PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER SEMESTRE

1.- Introducción al Desarrollo Organizacional 2.-Ordenes del amor I 3.- Introducción a las Constelaciones Organizacionales.

4.- Intervención Sistémica I 5.- Visión del Enfoque Sistémico Organizacional 6.- Fundamentos de la Administración Sistémica

SEGUNDO SEMESTRE

1.- El Proceso de Consultoría Organizacional 2.- Ordenes del amor II 3.- Ordenes del amor III 4.- Intervención Sistémica II

5.- Teorías de la Personalidad I 6.- Seminario de Investigación en Desarrollo Organizacional

TERCER SEMESTRE

1.- Ordenes del Amor IV 2.- Capacitación Sistémica 3.- Intervención Sistémica III 4.- Teorías de la personalidad II

5.- Seminario de Integración y Titulación.

REQUISITOS DE INGRESO

1. Entrevista con la coordinadora escolar o directora del Instituto Shalom.

2. Presentar certificado de Licenciatura (original y copia).

3. Presentar acta de nacimiento (original y copia).

4. Pago de inscripción.

5. Constancia de acreditación a un taller de Constelaciones Familiares.