Las encuestas de salida dicen que Sheinbaum será la primera mujer electa para gobernar la CdMx - Noroeste

Las encuestas de salida dicen que Sheinbaum será la primera mujer electa para gobernar la CdMx

De acuerdo con las encuestas de salida, la candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ganó este domingo la elección por un amplio margen frente a sus contrincantes

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).– Las primeras encuestas de salida dicen esta tarde que Claudia Sheinbaum Pardo es la primera mujer electa en la historia que gobernará la Gran Tenochtitlán, desde que esa metrópoli Azteca, donde hoy se erige la Ciudad de México, se fundó en 1325.

De acuerdo con las encuestas de salida, la candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ganó este domingo la elección por un amplio margen frente a sus contrincantes. La representante de la izquierda, la que lidera el tabasqueño Andrés López Obrador, derrotó al Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien ha gobernado por 21 años la capital del país.

La encuesta de salida de Consulta Mitofsky le dio un máximo de 55.5 por ciento de las votaciones por 33 por ciento de Alejandra Barrales Magdaleno, representante de la coalición “Por México al Frente”, conformada por el propio PRD, el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano (MC), y 16.1 por ciento de Mikel Arriola Peñalosa, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Por su parte, la encuesta de Buendía & Laredo le da un rango de 47 a 55 por ciento contra 25 a 31 de Alejandra Barrales y 9 a 15 por ciento de Mikel Arriola.

El periódico El Financiero también anunció, a las 6:30 de la tarde, sin dar cifras específicas, que en sus proyecciones había “una diferencia significativa” en favor de Sheinbaum.

A las 18:56 de la tarde, la propia Claudia Sheinbaum agradeció el respaldo de los electores.

“Gracias a todas y a todos. ¡GANAMOS! Rescataremos la Ciudad de la Esperanza”, escribió en su cuenta de Twitter.

Como sucedió con la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, la candidata de Morena lideró todos los ejercicios demóscopicos de las empresas más reconocidas del país de principio a fin de la campaña.

La encuesta con la que el diario El Financiero cerró sus ejercicios de consulta le dio 45 por ciento de la intención del voto a la también ex Delegada de Tlalpan, mientras que sus más cercanos perseguidores Alejandra Barrales obtuvo 32 por ciento, y Mikel Arriola reportó 19 por ciento de las preferencias ciudadanas.

El diario Reforma, en tanto, la situó con 54 por ciento de las preferencias, 20 puntos por encima de Alejandra Barrales y 41 sobre Mikel Arriola.

Los ciudadanos de la CdMx eligieron este domingo a su nueva Jefa de Gobierno, 66 diputaciones locales [33 de mayoría relativa y 33 de representación proporcional], 16 alcaldes [antes llamado delegados] y 160 concejalías

[10 por cada Alcaldía]. El padrón fue de 7 millones 656 mil 360 electores.

La científica votó poco antes de las 10 de la mañana en la casilla 3960, situada en el camino viejo a Xicalco, en la colonia San Andrés Totiltepec, en la Delegación Tlalpan. Su voto para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, dijo a la prensa, fue para la escritora Elena Poniatowska “como un reconocimiento no sólo como escritora, sino porque ha estado al lado de las causas de los más pobres”.

La triunfadora de los comicios de este domingo platicó en mayo pasado con SinEmbargo sobre las principales preocupaciones de los capitalinos: la corrupción y la violencia. Sabe que el hartazgo de la sociedad por los gobiernos emanados del PRD han generado un rechazo contra los políticos y que lo hoy sucedió en las urnas es un voto de confianza para que ella cambie el estado de las cosas.

“Esta ciudad probó un modelo, durante 12 años, que funcionó. En 2012 la ciudad era, inclusive así se hablaba, ‘una burbuja’ de lo que pasaba en el país. Mientras estaba la guerra del narco, la ciudad era otra cosa. Mucha gente del norte de la República se vino a vivir a la Ciudad de México porque era una ciudad segura. Y, lo primero que hay que hacer es recuperar lo que se hizo en aquellos años, o que ya demostró que funcionó. ¿Eso qué es? Aprovechar que tienes el mando único desde la Jefatura de Gobierno y asumir, y responsabilizarte de una manera valiente de lo que está ocurriendo en la ciudad. Entonces, por eso, hablamos de un gabinete de seguridad, muy temprano, por la mañana; de la coordinación entre Seguridad Pública y la Procuraduría; eso demostró que tiene sentido y que va a funcionar”, explicó entonces.

“No fue lo único: hubo una revisión muy importante de la Secretaría de Seguridad Pública que hoy se perdió; el modelo de cuadrantes que está bastante desintegrado en la Ciudad de México; el modelo de los mandos sectoriales, a partir de un examen de confianza establecido; la revisión permanente de las distintas áreas; los indicadores que te permiten sabe si está funcionando; la inteligencia, inteligencia en todos los sentidos, desde inteligencia financiera hasta inteligencia en el sentido de, junto con la Procuraduría, decir: ‘¿por qué han aumentado los delitos en esta zona?’, ‘¿quién está operando?’, ‘¿cómo está funcionado?’, de tal manera que puedas ir tomando decisiones. Los mercados ilegales, por ejemplo: hay robo de celulares, ¿dónde se venden los celulares? Entonces, este cúmulo de acciones que se tomaron, de manera muy responsable y con mucha consistencia, se abandonó en la actual administración, con el adicional de la corrupción”, expuso Sheinbaum.

Sobre la corrupción, la entonces candidata dijo que la situación había llegado al límite.

“Lo que cuentan hoy de la Secretaría de Seguridad Pública es una barbaridad: que se venden las plazas. La gente no lo quiere denunciar abiertamente porque tiene miedo, pero me lo han dicho policías; que para tener gasolina tienen que pagar cuota. Algo que tiene a la ciudad en esta situación”, dijo.

Se le comentó que Miguel Ángel Mancera insistió cinco años que no había cárteles del crimen en la capital mexicana. La morenista respondió:

“Pues el tema es si hay una disputa del territorio por el narcomenudeo, ¿no? Ésa es la pregunta. Yo creo que en algunos lugares de la ciudad, sí. Ahora, tampoco es nuevo que… ahora resulta que hay algo distinto de lo que pasaba hace 12 años, o hace 6 años o hace 18 años. El problema es que se soltó; se soltó el control, se soltó la gobernabilidad, se soltó la ciudad. Y, entonces, cuando se suelta, cuando hay impunidad… El tema de los homicidios, por ejemplo. Cuando llega Andrés Manuel, el problema de homicidios diarios era de 2.7. Sale Andrés Manuel del Gobierno y es menos de 2, 1.9, 1.8. Con Marcelo [Ebrard Casaubón], más o menos se mantuvo. Y hoy está en 3, peor que a principios del año 2000. Y la pregunta es: ¿dónde están las carpetas de investigación de la policía que te lleven a algo donde ya no haya impunidad? Porque cuando hay homicidios, no pasa nada. Es decir, no se abren porque no hay carpetas de investigación. No se investiga adecuadamente, y no se detiene a los culpables. Entonces es la ciudad de la impunidad”.

¿QUIÉN ES CLAUDIA SHEINBAUM?

La historia de Claudia Sheinbaum Pardo, quien es la primera mujer electa como Alcaldesa de la capital mexicana, no se entiende sin Andrés Manuel López Obrador. Fue entre 2000 y 2006 cuando se desempeñó como Secretaria de Medio Ambiente del entonces Gobierno del Distrito Federal con el político tabasqueño a la cabeza. En este lapso fue la responsable de dos de las obras más polémicas y a la vez simbólicas de esa administración: el llamado Segundo Piso del Periférico y el Metrobús.

En el último año de su gestión se integró a al equipo de campaña de López Obrador, donde fue su vocera y a finales de ese mismo año se integró al Gobierno Legítimo, que nombró el todavía perredista ante el fraude que, acusó, se orquestó para que no llegara a Los Pinos e imponer a Felipe Calderón Hinojosa. En 2015, ya fuera del PRD, Sheinbaum Pardo fue elegida Delegada de Tlalpan, postulada por el naciente partido Morena.

Sin embargo, no sólo es una mujer dedicada a función pública. La academia es la otra parte que conforma su vida y que ha dicho será importante para lograr los proyectos que la capital del país requiere. Su Licenciatura en Física, y su Maestría y Doctorado en Ingeniería Energética, todas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), son las credenciales que ha presentado.

–¿Por qué usted es mejor candidata que Martí Batres o que Ricardo Monreal? –le preguntó SinEmbargo, en una entrevista realizada a finales de junio pasado.

–Como lo mencioné, por nosotros habla nuestra historia. Lo que hemos sido y no solamente en términos políticos sino también en términos personales. Y creo yo que en las dos oportunidades que he tenido de ese funcionaria pública, como Secretaria del medio Ambiente y ahora como Jefa Delegacional de Tlalpan, pues mostramos que hacemos cosas por la Ciudad, que conocemos la Ciudad y que es factible tener un proyecto de ciudad hacia futuro. Aunque yo respeto mucho tanto a Ricardo como a Martí.

–Se dice que López Obrador tiene preferencia por usted, ¿es verdad?

–No. Yo creo que somos parte de un equipo, un proyecto. Tenemos muchos años trabajando con López Obrador. Le tengo una gran admiración y creo que va a ser respetuoso de los estatutos y de lo que decida la encuesta –agregó.

Claudia Sheinbaum nació el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México. Es la segunda hija del matrimonio del químico Carlos Sheinbaum Yoselevitz y la bióloga Annie Pardo Cemo. En 1986 conoció a Carlos Imaz Gispert con quien contrajo matrimonio en 1987 y quien se divorció en 2016. Es madre de dos hijos: Rodrigo y Mariana.

Cursó estudios universitarios en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo en 1989 la Licenciatura en Física con su tesis “Estudio termodinámico de una estufa doméstica de leña para uso rural”. Luego, en 1994, obtuvo el grado de Maestría en Ingeniería Energética con la tesis “Economía del uso eficiente de la energía eléctrica en la iluminación”, y en 1995 el grado de Doctora en Ingeniería Ambiental con la tesis “Tendencias y perspectivas de la energía residencial en México”.

También realizó trabajo de investigación para su doctorado en el Lawrence Berkeley Laboratory, becada por la UNAM. Es egresada del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente (LEAD-México) del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales y egresada del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable de El Colegio de México. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias.

Fue asesora de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía y de la Gerencia de Estudios Económicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Es investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM. En 2007 se incorporó al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el tema de energía e industria, como autora por contribución para el tema “Mitigación del cambio climático” del Cuarto Informe de Evaluación. Ese grupo fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz el mismo año.