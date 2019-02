AVENGERS

Las filtraciones de Avengers: Endgame confirman nuevos trajes y el regreso de un personaje

Una antigua localización de Infinity War puede haber revelado un importante regreso de un personaje

Noroeste / Redacción

El estreno de Vengadores: Endgame está cada vez más cerca, y con él se resolverán todas las preguntas que durante meses rondan el fandom. Pero una antigua localización de Infinity War puede haber revelado un importante regreso de un personaje.

En mayo de 2017, el usuario de Reddit Berwick-Advertiser informó que Robert Downey Jr, Mark Ruffalo y Chris Hemsworth se encontraban en una ciudad costera de Inglaterra filmando unas secuencias en un escenario conocido como The Cormorant And Tun. En un principio se supuso que era una secuencia de Infinity War, pero no apareció en la película. Y eso sólo puede significar una cosa.

Teniendo en cuenta que Tony Stark pasó gran parte de Infinity War fuera de la Tierra, que Downey Jr. estuviese en el set de la cantina significa que ha logrado volver a nuestro planeta y se está reuniendo con Thor y Hulk para elaborar un plan para derrotar a Thanos.

Además, tal y como mostró el tráiler de Endgame del Super Bowl, Rocket Racoon también visita una localización que se ha señalado como The Cormorant and Tun. Todas las pistas parecen llevar a una reunión de los Vengadores supervivientes, aunque no hay rastro de Capitán América, Viuda Negra y Ojo de Halcón.

Para saber cómo logrará volver Tony Stark a la Tierra, y averiguar qué tienen preparado los Vengadores para la segunda batalla contra Thanos, habrá que esperar al 26 de abril de 2019, fecha de estreno prevista para Endgame.