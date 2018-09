Las flores son el sustento de la familia VÃ¡zquez Rosas

Las flores son el sustento de la familia Vázquez Rosas

La familia tiene más de 50 años vendiendo flores, ahora temen no estar incluidos en el proyecto de remodelación del Mercado de las Flores

Valeria Ortega

CULIACÁN.- La venta de flores ha sido el sustento de vida de los Vázquez Rosas, una familia originaria de Culiacán que hace más de 50 años encontraron en las flores una manera de vivir y sobrevivir ante las dificultades económicas.

Angelina Rosas Nava, esposa y madre de 14 hijos aprendió el oficio en el año 1978, a los 38 años de edad, cuando su esposo Gilberto Vázquez sembraba azucenas, margaritas y pompones en un lote al norte de la capital sinaloense y las vendía en el centro de la ciudad.

A ella le gustaban mucho las flores, así que poco a poco se fue relacionando con las ventas y tramitó un permiso en el Ayuntamiento para formalizarse y venderlas en el mercado Salvador Alvarado, hoy conocido como el Mercado de las Flores.

Consiguió ese permiso y con una aportación mensual pudieron ubicarse en 60 centímetros de ancho y casi 8 metros de largo sobre la entrada principal.

Ahí, sobre ese pasillo, crecieron sus 14 hijos, aprendieron a armar coronas de rosas y arreglos florales de todos los tamaños y colores, pero también aprendieron una cosa más importante; a ganarse la vida y a compartir en familia.

Roberto Vázquez Rosas es uno de ellos y desde los 11 años ayudó a su mamá en el local. Aprendió a armar coronas y arreglos solo observando cómo lo hacían en otras florerías.

Se colocaba afuera de las florerías y miraba detenidamente cómo los empleados juntaban las flores y las amarraban creando figuras y mezclas de colores. Guardaba cada paso en su memoria como si fuera un instructivo y después, en el local de su mamá, ponía manos a la obra.

“Se necesitaba que hiciéramos arreglos florales, coronas, atender el local. Así que iba y miraba cómo se hacían allá en florerías por el Zapata y ya me grababa en la memoria cómo se hacían, aprendí solito a hacerlo”, relató don Roberto.

Ahora lleva más de 40 años vendiendo flores, y junto sus hermanos, Javier, Diana y Rafaela, se hacen cargo del negocio familiar, sin embargo el resto de sus hermanos frecuentemente los visitan y los apoyan, incluso se llevan a sus hijos y nietos para compartir con ellos parte de ese lugar que se convirtió en su casa.

Diana es una de las hijas más jóvenes de doña Angelina. Desde que era una niña se pasaba en el local, mirando trabajar a su mamá y sus hermanos, entonces comenzó a ayudar en la venta.

Conforme creció aprendió la labor y le agarró amor al oficio, cuando su mamá dejó de ir al puesto con frecuencia ella tomó un lugar en él. Desde entonces trabaja ahí. Es soltera y tiene tres hijos menores de 12 años.

Todos los días se levanta temprano, lleva a sus hijos a la escuela y a las 9:00 horas comienza a ofrecer sus flores a quienes transitan por la avenida Domingo Rubí, hasta que el reloj marca las 20:00 horas y tiene que irse a casa.

Temen su permanencia después de remodelación en el mercado

Ese es el que hacer diario de Diana y Roberto, dos adultos que desde pequeños se introdujeron en negocio de las flores e inculcaron a sus hijos el respeto por la labor que sostuvo a toda su familia.

Ahora, sienten incertidumbre de que con la remodelación propuesta por la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal no se les dé un espacio y terminen por quedarse sin lugar para continuar con su negocio, ya que hasta el momento Jaime Cabrera Cortés, titular de esa dependencia no les ha mostrado en qué consiste el proyecto.

"Así de sopetón llegaron y nos dijeron que tenemos que desalojar porque se va a remodelar y modificar, y nos calló como cubetazo de agua porque no hubo una reunión, no nos mandaron llamar ni hay un oficio, Jaime Cabrera dice que hay un plano pero hasta la fecha no nos lo ha enseñado", señaló Diana Vázquez.

Lo único de lo que tienen conocimiento por la Sedecom es que el pasillo donde se ubican los hermanos va a desaparecer, por ello, quieren que se les dé una garantía de que después de la obra a ellos les darán otro espacio.

“Tenemos mucha antigüedad aquí, más de 50 años y sería injusto que después de la obra no nos den un espacio para continuar con la venta”, comentó.

“Tenemos ese tiempo pagando y ellos dicen que este no es un local, pero en nuestro permiso dice “local”, entonces no nos lo quieren hacer valer ese derecho”, explicó.

A pesar de ello señalaron que no se oponen a la remodelación que habrá, pero necesitan la garantía de que serán reubicados en otro espacio y que podrán continuar con su trabajo.