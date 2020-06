Las fuerzas bÃ¡sicas del MazatlÃ¡n FC ya entrenan en el Centro Deportivo Benito JuÃ¡rez

FUTBOL

Las fuerzas básicas del Mazatlán FC ya entrenan en el Centro Deportivo Benito Juárez

Los elementos juvenil del club porteño buscan alcanzar su mejor forma física de cara a los torneos de sus respectivas categorías

Noroeste / Redacción

23/06/2020 | 11:27 AM

MAZATLÁN._ El proyecto de Mazatlán FC sigue viento en popa, ya que desde el pasado 15 de junio el club de la Liga MX ya entrena a todo vapor como parte de su pretemporada rumbo al Apertura 2020 en Estrella del Mar.

Y este martes, el turno es para las fuerzas básicas, quienes ya se encuentran instaladas en el Centro Deportivo Benito Juárez del puerto.

Bajo las órdenes de Christian Ramírez, quien apenas el pasado fin de semana fue nombrado por el club como el director de los jugadores juveniles, los representativos Sub 20, Sub 17 y Sub 15 ya buscan alcanzar su mejor condición física para los torneos que disputarán en el segundo semestre del presente año.

Por su parte, este miércoles, las mismas instalaciones deportivas serán el escenario para una visoría para futbolistas, en busca de encontrar talento para nutrir al equipo femenil, que reportarán a pretemporada el próximo 29 de junio en la Academia del Pacífico.

Cabe destacar que los equipos llevarán a cabo par de sesiones, siendo la primera por la mañana con horarios de 7:00 a 11:0 horas y por la tarde, a partir de las 18:00 horas.