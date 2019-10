Las fuerzas locales no tenemos ninguna responsabilidad de lo que pasÃ³: Alcalde de CuliacÃ¡n

Las fuerzas locales no tenemos ninguna responsabilidad de lo que pasó: Alcalde de Culiacán

Jesús Estrada Ferreiro argumentó que el operativo fue orquestado por fuerzas federales, y que ni el Estado ni el Municipio tuvieron conocimiento de la movilización, además, señaló que la decisión de liberar a uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera fue la correcta

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Las fuerzas locales no tienen ninguna responsabilidad de lo que pasó el jueves en Culiacán, debido a que ellos no tenían conocimiento del operativo que estaba realizando la federación para aprehender a uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, señaló Jesús Estrada Ferreiro.

El primer Edil afirmó que desde el viernes la ciudadanía pudo haber llevado una vida normal en la capital del Estado, sin embargo celebró que no lo hicieran de esa manera, debido a que lo mejor que se podía hacer después de que Culiacán estuvo sitiada, fue salvaguardarse en sus casas.

“Ya no hay tensión, se acabó”, dice el Alcalde.

--¿Ahorita ya vuelve todo a la normalidad?

“Desde el día de ayer (viernes)”.

--¿habrá nuevas estrategias?

“Para la Policía Municipal estamos igual, estamos incrementando el número de policías nada más, y sí hubo patrullas dañadas, estamos reponiéndolas”.

--Un mensaje para la ciudadanía.

“Que tengan calma, que todo está en orden ahorita, que lo que ocurrió fue una cuestión muy delicada, muy grave, pero no tenemos ninguna responsabilidad las fuerzas locales, y lo que declaró el Secretario (Alfonso Durazo) eso es lo que ocurrió”.

--¿No esperan más violencia?

“No, para nada, la decisión del Presidente y del Gabinete de seguridad fue la correcta, la prueba está en que al día siguiente todo estaba en calma, que mucha gente no andaba en la calle por precaución, qué bueno, yo lo celebro, que ahorita las cosas están normales, aquí estamos”.

El Alcalde de Culiacán llamó a toda la ciudadanía que resultó herida o afectada por las balaceras que se suscitaron el jueves, a comunicarse con el Ayuntamiento de Culiacán, esto con la intención de apoyarlos en lo que requieran.

“Cualquier persona que haya resultado dañada, lesionada o algo y si acude con nosotros lo vamos a apoyar con todo gusto, es nuestra obligación moral y legal de hacerlo”, explicó.

“Hay teléfonos, que se comuniquen con nosotros, alguien puede pedir el apoyo y lo hacemos con mucho gusto, no importa qué tipo de persona sea, no importa, cualquier persona lesionada, lo que sí les recalco mucho, la decisión tomada por el señor Presidente de la República es la correcta, no había otra opción”, recalcó.

Estrada Ferreiro negó que el Estado haya sido rebasado por la delincuencia, y describió lo suscitado el jueves como algo que no se esperaba, sin embargo el morenista opina que es algo que él no cree que vuelva a pasar.

--¿No es que haya podido más el narcotráfico?

“No, de ninguna manera no, eso nunca, no hay tal rebasamiento (sic) como dicen, que fue una razón de forma circunstancial, sí la fue, porque no estaban las fuerzas federales en Sinaloa en ese momento, entonces fue una cosa que no se esperaba, no se esperaba una cosa de estas, pero no creo que vuelva a ocurrir”.