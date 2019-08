Las grandes transas siempre van con visto bueno del Presidente. Nada que no se entera, dice AMLO

Desde Porfirio Díaz, Oaxaca, el Jefe del Ejecutivo federal afirmó que antes el Gobierno funcionaba como un facilitador para hacer negocios, para robar, para la corrupción. ‘No, para servir’, sentenció

Ciudad de México (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador insistió esta mañana en que un Presidente en México siempre se da cuenta de la corrupción.

“Los grandes negocios, las grandes transas que se llevan a cabo en México, en el país, siempre llevan el visto bueno del Presidente de la República. Nada que él no se entera. El Presidente de México sabe todo lo que está sucediendo, tiene todos los elementos, toda la información”, dijo.

Las palabras del Presidente se dan justo cuando existe una presión social para juzgar a Enrique Peña Nieto por las estafas que tienen a Rosario Robles detenida en Santa Martha Acatitla. Robles, ex Secretaria de Estado, no ha querido inculpar al priista Peña Nieto.

#IMSSBienestar | Diálogo con la Comunidad del Hospital Rural Miahuatlán, en Porfirio Díaz, Oaxaca. https://t.co/XZw21w9Jvb — Gobierno de México (@GobiernoMX) 18 de agosto de 2019

“Era un facilitador el Gobierno para hacer negocios, para robar, para la corrupción. No, para servir. También me dijeron que no mandara el dinero con organizaciones o con intermediarios porque si no, no llegaba, o llegaba con ‘moche’, con ‘piquete de ojo’”, aseguró desde Porfirio Díaz, Oaxaca.

Durante el diálogo con la comunidad del Hospital Rural Miahuatlán, el mandatario consideró que al pueblo le hicieron creer que la corrupción era parte de la vida pública.

“Un cacique llegó a decir que la moral es un árbol que da moras. Pero eso dejó escrito en sus memorias. Gonzalo M. Santos también acuñó la frase de que político pobre, pobre político. Y eso quiso invadir toda la vida pública”, señaló.

Asimismo, el Jefe del Ejecutivo federal reiteró su compromiso de acabar con la corrupción y la impunidad durante su administración. Además, celebró frente a los oaxaqueños que los ex presidentes ya no reciben pensión, con lo que ahora el Gobierno se ahorra cinco millones de pesos mensuales en total.

“El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Una persona se comporta de una manera antes de tener un cargo y cuando lo obtiene es como si se subiera a un ladrillo y se mareara”, añadió.

Hace dos días, López Obrador dijo que “todos los presidentes saben” y tienen información de lo que sucede en su Gobierno. Así respondió a pregunta expresa sobre si Enrique Peña Nieto estaba o no informado sobre los saqueos detectados a Rosario Robles y a otros secretarios en el esquema fraudulento conocido como la “Estafa Maestra”.

“Pues la investigación que está llevando la Fiscalía General, yo lo que he venido sosteniendo, porque había mucha hipocresía, se culpaba siempre a los de abajo y se decía que el Presidente no estaba enterado, que lo engañaban, que el Presidente tenía buenas intenciones pero sus funcionarios no le ayudaban. Lo cierto es que el Presidente de México tiene toda la información”, sostuvo.

“¿El Presidente Enrique Peña Nieto sabía entonces?”, le volvió a preguntar el reportero. “Todos los presidentes, todos”, respondió el tabasqueño.

“Acerca de enjuiciar a los ex presidentes, pues mi propuesta fue que se pensara en un punto final, y sólo si la gente lo pedía, pues se hiciera una consulta, reformando la Constitución, y que sean los mexicanos quienes decidan, pero que sean los mexicanos los que decidan si quieren enjuiciar a Salinas, a Zedillo, a Fox, Calderón y Peña Nieto. Si consideran que se debe hacer esa consulta para revisar las cosas desde arriba, esto pues es fácil de que se exprese. Estábamos hablando hace un momento de la fuerza de la opinión pública, si empiezan a haber manifestaciones en ese sentido, si empiezan a manifestarse, los articulistas, en las redes sociales, pues se convocaría a esa consulta, porque el pueblo manda, porque el pueblo decide, no sabemos también si resulten responsables, pero se trata de que se abran procesos, y que la autoridad competente investigue”, agregó.

A su vez, el Presidente manifestó que prefiere no opinar sobre la polémica desatada luego de que Dolores Padierna aceptara que el Juez de control que lleva la causa de Rosario Robles Berlanga es su sobrino.

Con respecto a las versiones periodísticas relacionadas con el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna aclaro que él es hijo de mi hermana Guadalupe. Que los casos que le han correspondido atender le han sido asignados al azar. — Dolores Padierna (@Dolores_PL) 15 de agosto de 2019

“Acerca de lo del Juez, pertenece al Poder Judicial, no tiene que ver con el Poder Ejecutivo, y no quiero opinar sobre este tema, tengo confianza que se va a aplicar la ley sin consigna”, contestó a un reportero que le preguntó sobre la polémica por la relación familiar entre el Juez del caso Robles y Dolores Padierna.

El jueves pasado, Dolores Padierna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, reconoció que el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien dictó prisión preventiva contra Rosario Robles, es su sobrino y defendió que los casos que ha atendido le han sido asignados al azar.

Es un funcionario honesto quien llegó a su cargo por méritos propios. Tiene una carrera limpia y como se ha demostrado en otros casos no recibe ni acepta consignas. Él únicamente es un juez de vinculación a proceso pero no le corresponde juzgar ni sentenciar a los imputados. — Dolores Padierna (@Dolores_PL) 15 de agosto de 2019

“Con respecto a las versiones periodísticas relacionadas con el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna aclaro que él es hijo de mi hermana Guadalupe. Que los casos que le han correspondido atender le han sido asignados al azar”, escribió Dolores Padierna en su cuenta de Twitter.

Felipe de Jesús Delgadillo Padierna “es un funcionario honesto quien llegó a su cargo por méritos propios. Tiene una carrera limpia y como se ha demostrado en otros casos no recibe ni acepta consignas. Él únicamente es un juez de vinculación a proceso pero no le corresponde juzgar ni sentenciar a los imputados”, expuso.

Comunicado de Prensa sobre el asunto de Rosario Robles. pic.twitter.com/Gtd87jtwaD — OLEA & OLEA (@OLEAYOLEA) 15 de agosto de 2019

“En lo que se refiere a lo personal, respetamos nuestros ámbitos de trabajo. No mezclamos asuntos”, agregó, y consideró que no debe ser juzgado por sus apellidos; “se le debe valorar por su trabajo”, opinó.

Por su parte, la defensa legal de Rosario Robles Berlanga anunció que presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de Delgadillo Padierna por violar los derechos de la ex Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pues consideró que se le dictó prisión preventiva de forma ilegal porque el delito por el que se le investiga (ejercicio ilícito de servicio público) no amerita la medida.

A través de un comunicado, los abogados de la ex funcionaria aseguraron que “en breve” presentarán dicha queja.

Los despachos Hernández Barros y Oléa acusaron que el juez de control Delgadillo Padierna resolvió “indebidamente” al dictar prisión preventiva contra su clienta, pues, dijeron, lo hizo atendiendo a “razonamientos políticos y meramente “personales”.

“Su actuar resulta contrario a nuestra Carta Magna, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a los Tratados Internacionales firmados y ratificados por nuestro país en Materia de Derechos Humanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, expusieron.