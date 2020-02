Las ligas del narco y el gobierno son hoy más fuertes: Jero Medina, agente de la DEA en Narcos: México 2

MÉXICO._ El narcotráfico es uno de los principales problemas que aquejan al país. Pese a los esfuerzos de las autoridades por erradicar esta problemática, los grupos del crimen organizado encargados de la producción y distribución de la droga tienen presencia en gran parte de territorio nacional.

A pesar de la violencia, corrupción y las muertes que genera el narcotráfico, el tema genera gran expectativa entre la sociedad mexicana. Para muestra, basta ver el amplio número de producciones que abordan este problema y la buena aceptación que tienen por parte del público.

Netflix, la plataforma de entretenimiento vía streaming más importante del mundo, no se quedó atrás y apostó por este tema, pero a diferencia de otras series que ya existen, decidió mostrar cómo es el mundo del narcotráfico desde una perspectiva realista y sin enaltecer las figuras y nombres de los traficantes.

“La serie te da la oportunidad de entender cómo es que toda esta corrupción que vemos hoy en día, te ayuda a entender todas estás conexiones que hicieron y en dónde estuvimos y en dónde estamos, te da mucha conciencia de eso, es una serie más bien informativa, es algo que también nos puede ayudar y saber hacia dónde podemos ir hacia futuro”, asegura el actor Jero Medina, quien interpreta a Ossie Mejía en la segunda temporada de Narcos: México.

La serie cuenta la historia de Miguel Ángel Félix Gallardo “El Padrino”, interpretado por Diego Luna, quien en la década de los 80 fundó el Cártel de Guadalajara, organización que manejaba los hilos de la droga en el país, llegándose a convertir en el principal grupo criminal.

Luego de una primera temporada exitosa, este 13 de febrero llega a Netflix Narcos: México 2. Esta temporada abordará cómo la DEA pone en marcha la “Operación Leyenda” para encontrar al asesino del agente Enrique “Kiki” Camarena.

Medina, quien da vida a Ossie Mejía, un agente de la DEA, asegura que no existe mucha diferencia entre el México de los años 80 y el actual.

Además, dice, que el narcotráfico ha tenido una evolución en estos años, lo que ha provocado que este problema se adentre en la sociedad y el gobierno.

“Ahora, nosotros sabemos muy bien que es un problema muy profundo, tiene que ver con los vínculos que tienen el narco y el gobierno, con todo este tiempo se ha ido profundizando tanto y es un problema muy complejo para solucionar”.

A pesar de que existe un amplio contenido y gran variedad de oferta, las producciones sobre narcotráfico tienen gran éxito en México, pues la gente las sigue consumiendo. Jero, atribuye este interés de las personas por estas series a lo poco que se conoce sobre la vida personal de los capos de la droga y por el misterio que las autoridades manejan la información.

“Es algo de nuestra cultura. Por una parte ha sido aceptada y por otra parte claramente no. Creo que es un tema que, como está bajo mucho misterio, la gente quiere ver, se interesa, quiere saber qué es lo que realmente hacen los narcos, inclusive puedo pensar que a la gente le llama mucho la atención lo jodido, lo malo que existe, puede haber un reflejo en la sociedad dentro de eso”.

El actor recalcó que Narcos: México 2 no es una serie que glorifique a los capos o invite al espectador a adentrarse en este mundo, simplemente cuenta una historia.

“Esta serie no está glorificando a los narcos, está informando más. Y está contando las historias con mucho entretenimiento, pero no es de las series que diga ‘métete al narco y vas a obtener todo esto, todas las riquezas’. Es un tema que se vende mucho pero sí hay que tener mucho cuidado en cómo estás manejándolo”.

Jero Medina piensa que una de las formas en las que se podría combatir al narcotráfico no es con las armas ni derramando sangre, sino legalizando las drogas.

“Yo pienso que se deben legalizar las drogar y traer una educación para su uso, es demasiado profundo, las redes están muy adentro y para terminar esto está muy difícil. No es nada más levantarte en armas contra los narcos, tiene que ver con toda una transparencia de parte del gobierno, inclusive también un cambio en nosotros como individuos y traer esta educación para la gente, educar a la gente sobre qué es la violencia y cómo ha ido evolucionando este problema”.

