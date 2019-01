Las maÃ±aneras estÃ¡n convirtiendo a AMLO en una estrella de YouTube, dice Bloomberg

Las mañaneras están convirtiendo a AMLO en una estrella de YouTube, dice Bloomberg

Nacha Cattan, autora del texto publicado ayer en el medio estadounidense, señala que la popularidad del Presidente en redes sociales se está convirtiendo en un fenómeno que domina la agenda pública del país

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).— El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se está convirtiendo en una estrella de YouTube gracias a sus apariciones públicas, sobretodo con la conferencia de prensa que diariamente encabeza desde Palacio Nacional y que es transmitida en su canal de esa red, con la que invita a México a salir de la cama, señala un artículo publicado en Bloomberg.

Nacha Cattan, autora del texto publicado ayer en el medio estadounidense, señala que la popularidad del Presidente en redes sociales se está convirtiendo en un fenómeno que domina la agenda pública del país y coloca al político mexicano como uno de los únicos líderes que hace apariciones públicas tan temprano y de forma sostenida.

En sus conferencias, el Presidente responde críticamente a publicaciones que aparecen en los medios de comunicación, como ejemplificó la reciente polémica con el diario Reforma, en la que el tabasqueño calificó como información falsa el reportaje publicado por el diario de la Ciudad de México donde se informaba que los homicidios habían aumentado desde que llegó a la presidencia.

“Critica a los medios de comunicación por hacer declaraciones falsas, critica a los jueces por ganar demasiado”, dice el artículo titulado Get Out of Bed, Mexico. How AMLO Became a YouTube Star (Sal de la cama, México. Por qué AMLO se convirtió en una estrella de YouTube)”.

Las conferencias mañaneras del Presidente, que se llevan a cabo de lunes a viernes a las 7 de la mañana desde el Palacio Nacional, en el Centro de la Ciudad de México, proyectan la imagen del mandatario durante el resto del día.

Además, la dinámica que el Presidente ha impuesto con su llegada a la presidencia es totalmente diferente, por lo menos con su antecesor, Enrique Peña Nieto, que difícilmente daba conferencias de prensa y mucho menos dedicaba espacios de tiempo que a veces van más allá de un hora para responder a preguntas de los reporteros.

“López Obrador probablemente dedicó más tiempo a las consultas de los reporteros en seis semanas que su predecesor, Enrique Peña Nieto, en seis años”, dice el artículo.

El ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no se limita a hablar de los temas de la agenda nacional en sus mañaneras, como ya se conoce popularmente a las conferencias de prensa, también hace bromas y protagoniza gestos con los que busca identificarse como un político alejado del aura que siempre rodeó a los presidentes de México.

Hace unos días, recuerda el artículo, el Presidente mostró a los representantes de los medios de comunicación su cartera, enseñó dos billetes, uno de dos dólares americanos que, según dijo, le regalaron para la suerte, y un billete de doscientos pesos. Los reporteros tomaron decenas de imágenes, valiéndose de selfie sticks, por ejemplo.

En su exposición mediática, AMLO se parece al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que es un asiduo a Twitter, sin embargo, la autora señala que se diferencía, porque “el Presidente mexicano está solo en la región, quizás en el mundo, para mantener un horario tan implacable”, con lo que cautiva a sus seguidores, o enfurece a sus adversarios.

El hecho de que la exposición del Presidente comience tan temprano ha llevado, sobretodo a los medios de comunicación, a cambiar la dinámica: ahora todos tienen que madrugar para estar atentos al mensaje del Presidente.

Las conferencias mañaneras también son una oportunidad para conocer mejor al político, como una ocasión en la que impidió que una reportera hiciera la siguiente pregunta, porque, dijo “tiene que haber igualdad de género”, y es que como una mujer había hecho la pregunta anterior, “la siguiente pregunta es para él”, dijo el mandatario refiriéndose a un reportero.

Conforme avanza los días, la presencia del Presidente se hace más habitual, los medios de comunicación tradicionales transmiten en vivo el mensaje que López Obrador da a las siete de la mañana desde Palacio Nacional, haciendo que México salga de la cama.