Las mañaneras han generado ya 'un hartazgo nacional', asegura Elena Poniatowska en entrevista

La escritora calificó como un exceso del Presidente la realización de conferencias diarias

Sinembargo.MX

Ciudad de México.- “Señor Presidente, ya párele con las mañaneras. ¿Acaso no se da cuenta que hay un hartazgo nacional?”, eso es lo que Elena Poniatowska Amor, una de las escritoras y cronistas más reconocidas en México y una mujer cercana a la lucha de Andrés Manuel López Obrador, le recomendaría al actual Presidente de México.

En una entrevista con el periodista Edmundo Cazares C, Elenita Poniatowska, como le llaman muchos, habla de la mañanera, pero también del choque del Primer Mandatario con la prensa que califica de “conservadora”

¿Es verdad que en México sólo hay intelectuales y escritores orgánicos e inorgánicos, tal y como lo dijo Andrés Manuel López Obrador?”, le pregunta el periodista, de acuerdo con la charla publica en el diario digital Cadena Política.

“Que me disculpe Andrés Manuel pero no entiendo y no sé lo que quiso decir. Es como si hablara de la basura y en México existimos pensadores que amamos este gran país que rechazamos la enorme y perversa desigualdad social que existe a lo largo y ancho del territorio nacional”, responde la autora de Hasta no verte Jesús mío y La noche de Tlatelolco, entre otras novelas, crónicas y entrevistas de semblanza.

“Estoy plenamente convencida que es un exceso del presidente López Obrador con tantas mañaneras, es un abuso del poder presidencial obligar a los periodistas que vayan todas las madrugadas hacer preguntas a modo”, añadió.

Poniatowska también llamó al mandatario a “tomar buenos consejos” de periodistas y escritores como Jorge Zepeda Patterson.

A la par, recomendó al mandatario “darles un mayor sentido de información”, ya que, detalló, “el Presidente López Obrador ya nos tiene a todos al borde de la irritación social".

Por la mañana, el Presidente López Obrador defendió la existencia de las conferencias mañaneras y las calificó como un derecho para evitar que la agenda sea domina por algunos organismos.

“Es un derecho que tenemos y es necesario y es justo que existan las mañaneras. Si no estamos aquí, diario, diario, se apoderan, acaparan, siguen los monopolios en el manejo de la información”, dijo durante su conferencia.

CRITICA CALIfICATIVO DE FIFÍ

La escritora ha lanzado al menos dos llamados al mandatario para evitar el señalamiento de fifí hacia cierta prensa.

Por ejemplo, el pasado 23 de noviembre, la escritora señaló que el calificativo es “problemático” y le parecía un error, ya que la sociedad mexicana estaba muy polarizada.

“Critico que la sociedad está muy polarizada, que hay ya un abismo entre una clase social y otra. Decirle a la gente fifí también es problemático y me parece un error”, dijo durante el lanzamiento del primer tomo de su libro El amante polaco.

En aquella ocasión, la escritora mexicana también aseguró que las conferencias matutinas del mandatario son cansadas e incluso le recomendó hacerlas sólo dos veces a la semana.

“Cansado tanto para él como para los periodistas; podrían ser dos veces a la semana, no se necesita tanto, porque, como dicen ‘en boca cerrada no entran moscas’”, añadió.

Meses antes, el 1 de abril, la autora de La noche e Tlatelolco acudió la conferencia matutina del Presidente y señaló que la “prensa fifí” no existe.

“¿Existe la prensa fifí? No, pues no”, dijo.

Elena Poiniatowska ha ganado el Premio Miguel de Cervantes, Premio Rómulo Gallegos, la Beca Guggenheim y es una de las autoras vivas más reconocidas de México. Ha escrito sobre los movimientos sociales de México y ha estado cerca de López Obrador en sus campañas a la Presidencia de México.