Publicidad

Las mejores compras del año te esperan en Coppel con las promociones del Buen Fin

Aprovecha y estrena con grandes descuentos y precios inigualables en todos los departamentos.

Noroeste/Publicidad

El mes de noviembre ya está aquí y con él se siente ya la temporada de fin de año, y puedes estar seguro que en esta época las más grandes ofertas y promociones en todos los departamentos las encuentras en tiendas Coppel. Esto resulta aún más evidente durante la gran celebración del Buen Fin, donde la cadena de tiendas departamentales tendrá promociones y descuentos que no puedes dejar pasar para concluir este 2020 estrenando.

Coppel siempre se ha caracterizado por su oferta de productos de calidad a precios accesibles, pero las ofertas del Buen Fin llevan esto a otro nivel. No importa si te interesa algún artículo de línea blanca, colchones, tecnología, ropa o cualquier otro accesorio; en Coppel encuentras lo que necesitas al mejor precio. ¿Ya necesitas un nuevo celular? En Coppel te puedes llevar los modelos más recientes y con la mejor tecnología con hasta un 30% de descuento durante este evento que dura del 9 al 20 de noviembre. Ya no hay excusa para no darte ese gusto, o para no ir comprando los regalos de Navidad para esas personas especiales.

Así que ya sabes, este es el momento ideal para actualizarse ya en esta época de fin de año. ¡Ve por ti mismo los descuentos con Coppel en tu sucursal más cercana o en Coppel.com!