Las mexicanas luchan entre la impunidad contra otra pandemia: la violencia que las mata cada día

El Día Internacional de la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas durante la pandemia por coronavirus toma otros tintes y vuelve más complicada la vida de las mujeres. Los datos muestran cómo la violencia contra ellas, la mitad de la población en el país, no cede

Sinembargo.MX

MÉXICO._ Aunque en la conmemoración del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas, este 25 de noviembre, se realizarán diversos eventos en los que se hablará de mejoras en los mecanismos para proteger a las mujeres y habrá posicionamientos en contra de toda la violencia, los datos muestran la realidad en la que viven las mujeres hoy en día.

Los datos son del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y abarcan los últimos cinco años y hasta el mes de septiembre de 2020. Son los datos de feminicidio, homicidio, lesiones, secuestro, tráfico de menores, extorsión, trata, violencia familiar, violencia de pareja y acoso.

Ese es el día a día de cientos de mujeres y el 25 de noviembre es una fecha para hablar sobre esto.

De acuerdo con las Naciones Unidas, los orígenes de esta conmemoración surgen de querer honrar la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano, Rafael Trujillo. En 1981, en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, en memoria de las hermanas Mirabal.

En 1993, la ONU emitió resolución que incluyó la “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer”, sentando las bases para un futuro libre de violencia de género; luego, la Asamblea General adoptó en el año 2000 la resolución, que designaba el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos a tomar manos en el asunto y coordinar actividades todos los años sobre esta fecha que eleven la conciencia pública.

En México hay 63 millones 872 mil 223 mujeres (de un total de 124 millones 994 mil 566 mexicanos), es decir, las mujeres son el 51 por ciento de la población de país y se reporta que cada día suceden 10 muertes de mujeres con presunción de homicidio.

LOS DATOS ACTUALES E HISTÓRICOS

–El delito de feminicidio tiene un incremento más que notorio; esta es la expresión más violenta contra las mujeres, ya que se trata de quitar la vida por el simple hecho de ser mujer, además de que tiene tintes de abuso y humillación.

Para 2015, se contabilizaron un total de 411 víctimas de feminicidio, para 2019, la cantidad era de 938. Un aumento de 128 por ciento.

El Estado de México lidera la lista con 106 feminicidios en 2020; le siguen Veracruz y la Ciudad de México.

Por municipio, el riesgo para las mujeres se centra en el norte del país: Ciudad Juárez, Tijuana, Monterrey y Culiacán lideran la lista.

–En el caso de los secuestros, la tendencia no sede desde 2015. En 2019 se alcanzó una cifra récord.

Este es uno de los delitos que sí muestra una disminución desde 2016. A septiembre de este año, las autoridades solo han tenido conocimiento de seis casos en los que las víctimas fueron mujeres.

–Sobre la corrupción de menores, que es la manipulación o abuso de víctimas, las cifras son altas y la tendencia no cede. En 2015 se contabilizaron mil 128; en 2019, mil 484.

–En cuanto a la trata de personas, los datos dan una perspectiva positiva aunque la cifra de víctimas es aún alta: en 2015 se contabilizaron 676 casos, frente a 2019 que tuvo 398. Sin embargo, a septiembre de 2018, se tiene registro de 347 casos.

A nivel estatal este delito se replicó más en el Estado de México, la Ciudad de México, Quintana Roo y Nuevo León.

–La violencia familiar no da tregua: de 2015 a 2019 se tiene un incremento en el número de casos del 154 por ciento. 2020 cerrará con una cifra alta, ya que a septiembre los casos registrados son de 163 mil 868.

Los estados que lideran este tipo de violencia son la Ciudad de México con 19 mil 969 casos en 2020, Nuevo León con 13 mil 436 y Estado de México con 12 mil 236.

–El delito de violación también muestra una tendencia al alza y tendría un incremento del 37 por ciento de 2015 a 2019, cuando se contabilizaron un total de 17 mil 334 casos.

Para septiembre de 2020, se tiene conocimiento de 12 mil 241.

Los estados en donde más se comete este delito, con base en los datos de 2020, son el Estado de México, Ciudad de México y Nuevo León. Tan solo en esas tres entidades hubo 13 mil 342 víctimas en lo que va del año.

–En lo que va del 2020, este es el registro de llamadas al 911 hechas por mujeres:

–En tiempos de pandemia y de resguardo en casa, al 911 llegaron 181 mil 225 llamadas relacionadas con violencia de pareja.

–Y así lucen las cifras de llamadas de mujeres que se sintieron en una situación de acoso:

Y HAY RETOS ECONÓMICOS…

La realidad de las mujeres en cuanto a violencia no es adversa únicamente en cuanto al riesgo de caminar solas por la calle. La violencia está presente y es aguda en el acceso a un trabajo y salario dignos.

De acuerdo con el reporte especial sobre “Exclusión económica y de la precariedad laboral de las mujeres”, elaborado por el Colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, 25 millones 700 mil mujeres no tienen un ingreso propio, lo que las pone en vulnerabilidad y en relaciones asimétricas en el mundo laboral y en el hogar.

Al Primer Trimestre de 2020, 4.6 están en desempleo; 4.1 trabaja sin una remuneración, es decir, trabajan en una empresa familiar, y 16.9 millones no pueden salir de su hogar por estar haciendo trabajo de cuidados, como si fuera su deber natural el hacerse cargo del hogar.

Las mujeres tienen el doble de desempleo y de subempleo: la tasa de desempleo para hombres es de 8.5 por ciento y para mujeres de 17.5 por ciento.

El 61 por ciento, es decir, más una regla que una excepción, no tiene seguridad social; en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, es más del 80 por ciento de las mujeres; 32 por ciento no tiene prestaciones, 52 por ciento no tiene contrato estable y 93 por ciento no tienen afiliación sindical.

En cuanto a ingreso, 7 de cada 10 mujeres que trabajan no pueden comprar lo más básico; no pueden mantenerse a sí mismas y mucho menos a otra persona. Solo el 6 por ciento puede pagar 4 canastas básicas. En este rubro está el tema de la brecha salarial: las mujeres tendrían que trabajar meses de 34 días o años de 13.5 meses para alcanzar el ingreso promedio de un hombre. Necesitan años de 14 meses para alcanzar el costo de dos canastas básicas.