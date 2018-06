Las mujeres de Cloete: el poder de una rebelión que expulsó a caciques mineros, y al Ejército - Noroeste

PASTA DE CONCHOS

Las mujeres de Cloete: el poder de una rebelión que expulsó a caciques mineros, y al Ejército

A las mujeres de Cloete, en el estado norteño de Coahuila, empresas mineras adueñadas por políticos priistas, les quisieron quitar sus casas. Pero no pudieron porque se rebelaron

Sinembargo.MX

Por Sugeyri Gándara

MÉXICO._ A Norma le dijeron que la tierra de su casa no era fértil. Lo dudó. Cuando esperaba a su quinto hijo, le ofrecieron una cuna y comprar su vivienda. No aceptó. Le secuestraron a su esposo y le exigieron que se fuera. Resistió. Le dijeron que ya no había zetas; pero que los dueños podían trabajar afuera de su casa en total libertad. Se rebeló.

Norma Saldaña es una de las mujeres que han defendido ferozmente su casa, su patrimonio ante la voracidad de las minas ilegales a cielo abierto en Cloete.

Son apenas las 11 de la mañana en Cloete y, aunque es primavera, el termómetro ya marca 38 grados. Los rayos penetran el suelo árido y de nuevo emergen de él.

