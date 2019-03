Las mujeres estÃ¡n condicionadas a no tener Ã©xito: Janet SÃ¡enz

Las mujeres están condicionadas a no tener éxito: Janet Sáenz

La doctora en niños sobresalientes ofreció una conferencia en la Universidad de Occidente de Mazatlán

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Con la conferencia Niñas y mujeres sobresalientes en México, ofrecida en la Universidad de Occidente, la doctora en niños sobresalientes Janet Sáenz de la Universidad de Tlaxcala, quiso exhortar a romper con los tabúes sociales y limitaciones mentales que impiden que la mujer tenga éxito.

Señaló que el problema se centra en la educación y en los medios de comunicación que enfatiza el valor de la mujer en la belleza y condiciona a la mayoría de ellas para que sigan los cánones dictados desde la sociedad de consumo sin estimular los valores intelectuales y de eficiencia.

Para la doctora en niños sobresalientes, catedrática de la Universidad de Tlaxcala, las mujeres están condicionadas por la sociedad y los usos y costumbres para no tener éxito en pleno Siglo 21, sólo 13% de las mujeres son parte de los parlamentos del mundo, solo 43 mujeres han ganado el Nobel de los más de 900 premios entregados.

“Es importante reflexionar en cómo afecta a las niñas que visitan la cámara de senadores, que se den cuenta que la mayoría de ellos sean hombres y que piensen que es algo normal, eso es una señal de alarma, las mujeres deben sentir que pueden y deben estar ahí”.

Dijo que algunas de las causas por las que mujeres talentosas en diferentes áreas no logran sobresalir es que dedican su vida a sus hijos, esposos, no terminan sus estudios profesionales, la atención del hogar les quita mucho tiempo, el ambiente laboral no apoya a las mujeres en general, tienen falta de confianza, autoestima y motivación, y una tendencia a esconder su talento por ser mujer.

“Los estereotipos de mujer que se trasmiten en los medios de comunicación, en las redes sociales, las revistas dan una imagen a las niñas que hay que estar extremadamente delgadas, todas tienen que luchar para ser actrices, conductoras con cuerpos que no son saludables, esos mensajes son muy negativos porque divulgan que es más importante cómo te ves y no qué piensas, esos mensajes perjudican mucho la formación de nuestras niñas que no ven sus talentos sino solo le dan importancia a la imagen”.

Hizo algunas recomendaciones para fortalecer la autoestima de la mujer y evitar que sean arrastradas por los usos y costumbres y los estereotipos que están impidiendo que la mujer asuma sus talentos y camine y construya su propio éxito.

“Ayudar a las niñas a identificar sus fortalezas e intereses, ayudarles a definir un plan para lograr sus objetivos de éxito, preguntarles qué les gusta hacer, definir las acciones positivas que las van a llevar a obtener buenos resultados”, señaló.

“Hacer un ejercicio en el que escriban cómo quieren que las recuerden , después de que mueran, su obituario. Darles a conocer vidas de mujeres exitosas, que sean ejemplos para las niñas, que sean sus heroínas, sus mentoras para que sigan esos caminos de éxito”.

También mencionó que se debe ayudar a las niñas a bloquear aspectos negativos para que éstos no las paralicen, evitar relaciones románticas tempranas que las alejen de un trabajo profesional, decirles a las niñas que son inteligentes y talentosas para fortalecer su autoestima.

Al finalizar mencionó los nombres de algunas mujeres exitosas del sur de Sinaloa: Ángela Haas Canalizo, Agustina Monterde, Lola Beltrán, Lupita Castro y Lucila Medrano.