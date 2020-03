Las mujeres estÃ¡n â€˜muy enojadasâ€™ hoy con todas las violencias del orden patriarcal: Olga SÃ¡nchez

Las mujeres están ‘muy enojadas’ hoy con todas las violencias del orden patriarcal: Olga Sánchez

La Segob llamó a que todas la manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer, se lleven a cabo con paz y civilidad. También prometió que ‘estaremos atentos a todas las policías país respeten irrestrictamente el derecho de la manifestación’

Ciudad de México (SinEmbargo).– Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), reiteró la tarde de este miércoles el reconocimiento y respaldo del Gobierno federal a las próximas movilizaciones que se realizarán contra la violencia de género los días 7 y 8 de marzo, así como al paro nacional convocado para el próximo lunes 9 de marzo.

“Queremos decirles de nuevo a las mujeres que desde el Gobierno estaremos escuchando sus demandas y poniendo atención a sus reclamos, pero que también estamos trabajando día a día para contar con las mejores políticas y acciones para darles respuesta”, dijo en conferencia de prensa.

Sin embargo, la funcionaria llamó a que todas la manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer, se lleven a cabo con paz y civilidad. También prometió que “estaremos atentos a todas las policías país respeten irrestrictamente el derecho de la manifestación”.

“La movilización de las mujeres en México y, en el mundo, es oportuna y es necesaria para avanzar en nuestros derechos y en nuestras libertades, para superar las nefastas prácticas patriarcales y para que la solidaridad y empatía de las mujeres y el respaldo de hombres a estas causas se potencialice”, comentó.

Asimismo, Sánchez Cordero consideró que las movilizaciones tienen efectos positivos “porque somos miles de mujeres que nos hemos pronunciado contra las violencias“.

“Desde el Gobierno, respetamos y garantizamos el pleno ejercicio de la libertad de expresión, asociación y manifestación”, insistió frente a los medios de comunicación.

En estos momentos tiene lugar en Gobernación el posicionamiento del Gobierno Federal con relación a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, por parte de la secretaria @M_OlgaSCordero pic.twitter.com/jySkrGggyO — Gobernación (@SEGOB_mx) March 5, 2020

Además, la Secretaria de Gobernación sostuvo que las mujeres son la prioridad de la llamada Cuarta Transformación, ya que sin ellas no se puede hacer un cambio real en el país.

“Entre más hombres laven platos y a cuidar a sus hijos menos violencia vamos a tener”, dijo Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), luego de anunciar una serie de acciones enfocadas a la mujer, como la incorporación de libros de texto con perspectiva de género y el arranque del Sistema Nacional de Cuidados.

Además, afirmó que “no se vale que digamos que llegamos hace poco más de un año, debemos demostrar que no es lo mismo. Tenemos que mostrar que somos el cambio”.

Ya en la ronda de preguntas y respuestas con los periodistas, Olga Sánchez Cordero subrayó que las mujeres “no están enojadas con el Gobierno. No te confundas, es contra las violencias”.

“La movilización promovida por mujeres en el país y el resto del mundo, a propósito del #DíaInternacionalDeLasMujeres, es oportuna y necesaria para avanzar en la defensa de los derechos y libertades, así como para superar nefastas prácticas patriarcales.” @M_OlgaSCordero — Gobernación (@SEGOB_mx) March 5, 2020

A su vez, aseguró con evidente tono molesto que esta reconstrucción no es un tema de Gobierno, sino que es un tema un tema de la sociedad, de sus patrones, de todos.

“El Gobierno no puede hacerlo todo, menos las violencias. El Gobierno no es violento. No te confundas es contra las violencias”, reafirmó.

“Las mujeres son prioridad de la cuarta transformación; sin las mujeres, México no puede cambiar, no va a cambiar, no se va a transformar.” @M_OlgaSCordero — Gobernación (@SEGOB_mx) March 5, 2020

Al ser cuestionada por quién es la persona encargada de presentar diariamente en la juntas donde se informa al Presidente sobre el contexto de violencia en el país los datos de feminicidio, la Secretaria Sánchez Cordero dijo que “en el Secretariado de Seguridad nos informan día con día de estos delitos, no sólo homicidios”, pero no precisó qué persona es la encargada de brindar dichas cifras.

Indicó que cada día diferencian el homicidio en una primera instancia de hombres y mujeres, porque, aunque recalcó que todas las muertes de mujeres deben investigarse como feminicidio, primero se investigan después para descartarlo.

"Las mujeres no son una agenda, son más de la mitad de México. Merecen por derecho propio contar en las decisiones más importantes, ser consideradas específicamente en los grandes proyectos del @GobiernoMX.” @nadgasman pic.twitter.com/0GFuMeCSlg — Gobernación (@SEGOB_mx) March 5, 2020

PROTOCOLO CONTRA ACOSO

Por su parte, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) dijo que el protocolo que existía antes para atender el acoso sexual en la administración pública “significaban llamados a misa”, debido a que no había un protocolo capaz de combatir esto.

“Lo reformulamos y ya entró en vigor el hecho de que los órganos internos de control tienen toda la capacidad de utilizar sus herramientas en el ámbito administrativo y sancionar para destituir o sancionar a quienes caen en estas faltas”, añadió.

“Hay mil 700 carpetas en el universo de la administración federal por acoso sexual”, acotó la Secretaria de la Función Pública.