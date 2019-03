Las mujeres fuertes de las series en streaming que derrochan talento

Elenco femenino ha marcado una era dentro de las pantallas chicas, tanto que poco a poco su talento les ha ayudado para hacerse acreedoras de importantes protagónicos en exitosas producciones

Sinembargo.MX

08/03/2019 | 10:19 AM

MÉXICO (SinEmbargo)._ Este viernes se conmemora el Día Internacional de la Mujer, un día que surgió a causa de una dolorosa historia de lucha dentro de la industria textil. El 8 de marzo de 1857, cientos de mujeres que trabajan en una fábrica textil de Nueva York salieron a manifestarse para exigir mejores condiciones laborales, en busca de mejores salarios y la reducción de su jornada laboral.

Sin embargo, este no fue el único hecho trascendental detrás del Día de la Mujer. El 25 de marzo de 1911, 123 mujeres y 23 hombres, la mayoría jóvenes inmigrantes de origen judío e italiano, perdieron la vida a causa del incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist, en Nueva York.

Los trabajadores no pudieron salir por culpa de los dueños de la empresa, quienes decidieron cerrar las puertas para “evitar” los robos.

Finalmente en 1975, luego de un sinfín de manifestaciones por mejorar los derechos de la mujer, incluido el del voto, la ONU decidió oficializar el 8 de marzo como el Día internacional de la Mujer.

Dentro de la industria del cine y la televisión también se ha marcado una brecha respecto a los papeles protagónicos que se le han brindado a grandes actrices.

El pasado 24 de febrero, la edición 91 de los Óscar se convirtió en la entrega que ha premiado más mujeres con un total de 15 estatuillas para actrices, directoras de documental, diseño de vestuario o montaje de sonido. De esta forma, las profesionales del cine representaron el 27.8 por ciento de las victorias de la gala de este año.

A principios del 2018 guionistas, directoras y actrices de Hollywood decidieron unir sus voces con el movimiento Time’s Up, que sirvió como protesta contra el maltrato, el abuso sexual y la brecha salarial que se vive a nivel mundial dentro del sector. Este acto nació con el #MeToo luego de que en octubre de 2017 la prensa de EU comenzara a publicar las acusaciones de acoso y abusos sexuales de actrices contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein.

A continuación, algunas series actuales con papeles femeninos que han robado la atención, e incluso el corazón, durante los últimos años:

RACHEL BROSNAHAN – THE MARVELOUS MRS. MAISEL

The Marvelous Mrs. Maisel, de Amazon, se ha convertido en una de las producciones más galardonadas durante la reciente temporada de premios y junto a ésta, también se ha destacado la actuación de Rachel Brosnahan, quien interpreta a una ama de casa que decide convertirse en una singular y original monologuista en Nueva York.

Miriam Maisel representa un papel importante dentro de su ficción, pues después de que su matrimonio se va a la borda, ella descubre que tiene un talento cómico, territorio ocupado generalmente por el género masculino, y que puede vivir de éste en los años 50, una época en la que no es muy bien visto que las mujeres se valgan por si solas sin la ayuda de un hombre.

CLAIRE FOY – THE CROWN

Claire Foy interpreta a la Reina Isabel II en The Crow, la exitosa serie de Netflix se centra en la vida personal de la Monarca Británica, así como en las rivalidades políticas y los sucesos que moldearon la segunda mitad del Siglo 20.

La Reina Isabel II es la principal figura política de Reino Unido y a su vez es la Gobernadora de la Iglesia de Inglaterra. Su papel cuenta con funciones constitucionales significativas y actúa como foco de la unidad nacional entre los británicos.

El pasado 4 de febrero se dio a conocer que Olivia Colman, ganadora del Óscar por Mejor Actriz, se unirá a la tercera temporada de esta producción y tomará las riendas del personaje de Foy.

ORANGE IS THE NEW BLACK

A pesar de que la producción se centra en la historia de Piper Chapman (Taylor Schilling) todos los personajes que le dan vida a la prisión de Litchfield cuentan con un rol importante dentro de Orange is the new black.

Piper, una “niña bien” va a parar a la cárcel luego de haber sido detenida por contrabando de drogas. En el reclusorio la vida es muy diferente y es ahí donde aprende a defenderse y a proteger sus pertenencias. Con el transcurso de cada temporada, se le puede observar más segura y con un poco de poder, mismo que logra cuando emprende en el mercado negro de ropa interior usada.

Quienes han visto la serie basada en el libro homónimo de Piper Kerman saben que poco a poco se va desmenuzando la vida y la historia de cada una de las reclusas.

ROBIN WRIGHT – HOUSE OF CARDS

Claire Underwood, interpretada por Robin Wrigth, comienza como la esposa que siempre está detrás de su marido, el congresista Francis Underwood, para apoyarlo durante su carrera política. A pesar de que sus intenciones no se detallan desde un principio, ella parece hacer uso de su caridad para ir construyendo su propio emporio de influencia.

La aclamada serie de Netflix se vio en la necesidad de despedir a su protagonista Kevin Spacey, encargado de darle vida a Francis Underwood, luego de que el actor Anthony Rapp lo señalara por acoso sexual.

Tras la polémica, y a pesar de tener un personaje importante dentro de la ficción, Robin Wright tuvo que tomar las riendas de la producción de House of Cards para la última temporada de la serie.

VERONICA CASTRO – LA CASA DE LAS FLORES

La serie de Netflix supuso el regreso de la actriz mexicana a la televisión. Puesta en el personaje de Virginia de la Mora, la actriz tuvo que sacar a flote a su familia después de que encontrara muerta a la amante de su marido (Arturo Ríos), un hecho que destaparía un sin fin de secretos que pusieron a tambalear la estabilidad de su hogar.

Hace unos meses durante una entrevista, Castro declaró que no será parte de la segunda temporada de La Casa de las Flores, dirigida por Manolo Caro.

Además de Verónica, también se puede ver a Cecilia Suárez en el papel de Paulina de la Mora, una mujer que intenta hacer hasta lo imposible por no ver sufrir a su familia y sobre todo, por ayudar a su padre a salir de la cárcel. Paulina, también ha representado un cambio en la televisión mexicana, pues es de los pocos personajes que se han presentado con una pareja transexual.

GLOW

Al igual que en Orange is the New Black, todas las mujeres de Glow, serie inspirada en la lucha libre femenina, cuentan con un papel importante dentro de la producción.

La historia que se adentra a la vida de Ruth, una actriz desempleada que se une a la lucha libre en un último intento de cumplir sus sueños, fue considerada dentro de las nominaciones de los Premios Emmy 2018 y en agosto del mismo año, la producción anunció que ya estaba trabajando en la tercera temporada.

A pesar de la rivalidad que existe entre las protagonistas, Ruth y Debbie, deberán aprender y dejar los problemas de lado, pues entenderán que ellas son las únicas que se pueden ayudar para que ambas puedan regresar a “su vida normal” y conseguir cierta estabilidad económica.

JULIANNA MARGULIES – THE GOOD WIFE

El drama de CBS se adentra a la historia de Alicia Florrick, interpretada por Julianna Margulies, una abogada que pone en riesgo su carrera y vida personal al enfrentarse a un caso de corrupción política en el que está involucrado su marido.

El personaje de Alicia comienza como la ama de casa que se encarga de sus hijos y el hogar, sin embargo después de que su esposo es encarcelado, ella comienza a hacerse cargo de la conducción y la manutención de su familia para salir a flote, y al mismo tiempo fungirá como la abogada de su pareja.

La historia basada en el caso del ex Gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer, le valió un Emmy por la categoría Mejor Actriz de Drama, y el discurso que dio en aquella ocasión quedó marcado en la historia luego de recalcar que se trataba de un “gran momento para la mujer en la televisión”.

ELLIE KEMPER – UNBREAKABLE KIMMY SCHMIDT

Ellie Kemper le da vida a Kimmy Schmidt, una joven que después de 15 años es liberada de una secta post apocalíptica. Con la firme decisión de dejar de ser vista como una víctima, Kimmy reiniciará su vida en Nueva York y ahora, deberá aprender a vivir en una nueva era inundada por teléfonos celulares y cámaras digitales.

Asimismo encontrará una estabilidad económica cuando comienza a trabajar de niñera para Jacqueline Voorhees, una señora adinerada que radica en Manhattan.

La sitcom original de Netflix le puso punto final a su historia luego de 4 temporadas con un “desenlace justo”, de a cuerdo a medios especializados.

LAS CHICAS DEL CABLE

La producción ambientada en los años 20 relata la historia de cuatro jóvenes que trabajan en la única compañía telefónica que existe en Madrid. Conforme avanza la historia se ven insmicuidas en situaciones, celos y traición, pero al mismo tiempo deberán luchar con los problemas que enfrenta el género femenino: la imagen que “debe” mostrar una mujer dentro de la sociedad y la constante búsqueda de una independencia.

La serie de Netflix pone un gran peso a sus mujeres protagonistas: Blanca Suárez, Nadia De Santiago, Ana Fernández y Maggie Civantos.

A los pocos meses de estrenar su tercera temporada, la plataforma en streaming anunció la renovación del espacio mediante un vídeo con sus protagonistas, aunque hasta el momento no se conocen fechas concretas de la cuarta temporada.

MARIANA TREVIÑO – CLUB DE CUERVOS

Isabel Iglesias, personaje interpretado por Mariana Treviño en Club de Cuervos, y su hermano Salvador Iglesias, a cargo de Luis Gerardo Méndez, tomarán la responsabilidad de Los Cuervos de Nuevo Toledo, el equipo de futbol de su difunto padre. Sin embargo, no todo será tan fácil, pues los hermanos constantemente tendrán que luchar con sus personalidades: él es un amante de las fiestas y ella una adicta al trabajo.

Durante la primera temporada de esta producción se puede observar cómo nadie confía en Isabel para sacar adelante a Los Cuervos de Nuevo Toledo; sin embargo conforme avanza la serie ella se ve un poco más centrada, con más conocimientos sobre el deporte y con habilidades para negociar los intereses del equipo.

La sitcom mexicana de Netflix llegó a su final el pasado 25 de enero. Esta serie fue la primera producción de habla hispana que se grabó para la compañía de streaming.