Las mujeres Serrano piden ayuda para sobrevivir a la pandemia

A sus 82 años, Amelia Serrano sufre de ceguera, y ya casi no escucha, acompañada de su hija María Victoria, recorren las calles de Culiacán buscando el peso que les permita llevar comida a su casa

Leopoldo Medina

Desde hace algunos días, la presencia de adultos mayores en la Plazuela Obregón y en el Centro de la ciudad se ha incrementado, esto a raíz de la apertura paulatina que se ha hecho en este primer cuadro de la ciudad, algunos por necesidad, buscando obtener algunas monedas para comer, y otros que simplemente están ahí, sin miedo al contagio.

En un recorrido por la plazuela, se pudo apreciar cómo son varios los adultos mayores que pasan gran parte del día ahí sentados en las bancas, de entre ellos, sobresalen dos mujeres de avanzada edad, juntas caminan y cruzan la Avenida Obregón rumbo a la plazuela, acercándose a las personas solicitando una ayuda para poder sobrevivir, pues llevar algo de comer a su casa es la meta de cada día.

Una de ellas es Amelia Serrano Valencia, una mujer de 82 años, quien desde hace 30 años sufre de ceguera, por lo que se ve en la necesidad de salir a la calle, apelando a la buena voluntad de las personas para que le otorguen algunas monedas, que le ayuden a sobrellevar la pobreza en la que vive.

Al escucharla su voz es lenta, pausada, notándose en ella además, el cansancio, y la desesperación de saber si hoy llevarán algo a su mesa, sacando de la gastada bolsa que lleva en sujeta a su cintura tres monedas de cinco pesos, lo que ha obtenido en toda la mañana.

“Sufro la peor de todas las enfermedades, la pobreza, además de no ver, también tengo problemas para escuchar, tienen que gritarme, y la verdad es muy triste, no tenemos quien nos apoye, estoy ciega, sorda, no tenemos para comer, ya no puedo trabajar necesitamos de mucha ayuda, por eso estoy pidiendo limosna”, resaltó Serrano Valencia.

Junto a ella, sosteniéndola del brazo, cuidando de que no se caiga, está su hija María Victoria Serrano, de 58 años, quien platicó que su mamá es originaria de la sierra, de un rancho llamado Los Nogales, y que llegó a Culiacán cuando era niña.

María Victoria compartió que su mamá perdió la vista después de una mala intervención quirúrgica, dañándole las córneas de los ojos, ocasionándole así a pérdida de la vista.

“Nuestra situación económica es muy urgente, yo no tengo estudios, y en ningún lugar me reciben porque creen que les voy a robar, además de que ya estoy grande, trabajaba limpiando casas para ayudar a mi mamá, pero no me dejaban mucho tiempo, y hoy no tenemos para comer, y mi mamá cada vez está más enferma”, subrayó.