Las películas protagonistas en el Óscar 2020 tienen una raíz. Aquí 10 libros que las germinaron

Sinembargo.MX

Frecuentemente las mejores películas nominadas al Óscar son adaptaciones cinematográficas de novelas viejas o actuales. Este año no fue la excepción, pues diez libros inspiraron algunas de las cintas que compitieron en la 92ª edición de los Premios Óscar, celebrada el pasado domingo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

De acuerdo con el blog Todo Literatura, “el 45 por ciento de las cintas ganadoras a mejor película en los últimos 20 años están basadas en novelas”. Además, una investigación de Publishers Association reveló que las películas que tienen como base un libro, suelen conseguir una media de un 53 por ciento más de recaudación en taquilla que las películas basadas en un guión original.

A continuación, te ofrecemos una breve sinopsis de cada libro cuya historia fue llevada a la pantalla grande el año pasado. Destacan Mujercitas, de Louisa May Alcott; El Irlandés: Jimmy Hoffa, caso cerrado, de Charles Brandt; Los dos papas, de Anthony McCarten, y El cielo enjaulado, de Christine Leunens.

1. Mujercitas, de Louisa May Alcott

Este clásico de la literatura norteamericana fue adaptado por la directora Greta Herwig, quien le dio un nuevo significado a cada una de las famosas hermanas March, sin cambiar la trama original. De hecho, las escenas se filmaron en las ubicaciones reales descritos por la autora.

La obra que Alcott firmó en 1868 sigue los pasos de Jo, Meg, Amy y Beth, en el contexto de la Guerra Civil en Estados Unidos, cuatro jóvenes que pasan a la vida adulta. Está basada en las vivencias de la escritora cuando era niña y vivía en la ciudad de Concord, Massachusetts. El libro ha sido adaptado en numerosas ocasiones.

2. Jimmy Hoffa. Caso cerrado: El poder de la mafia norteamericana, de Charles Brandt

El irlandés, cinta de Netflix dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino, está basada en un libro de Charles Brandt, cuyo título original es I Heard You Paint Houses: Frank “The Irishman” Sheeran & the Inside Story of The Mafia, The Teamsters, & The Last Ride of Jimmy Hoffa (2003). A Scorsese le tomó varios años llevar a cabo este proyecto, pues no contaba con un respaldo económico, hasta que finalmente Netflix accedió, con un presupuesto de 160 millones de dólares.

El libro narra la historia real del asesino a sueldo Frank Sheeran, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que se convirtió en un leal integrante de la familia Bufalino, red de gánsters de la mafia italoamericana, y quien admitió haber matado al líder sindical Jimmy Hoffa en 1975. Charles Brandt dedicó cinco años y cientos de horas de conversaciones con Sheeran; confesiones que nos ofrecen una insólita visión del mundo del crimen organizado y sus conexiones con la política, en especial con el entorno de la familia Kennedy.

3. Los dos papas: Francisco, Benedicto y la decisión que estremeció al mundo, de Anthony McCarten

Otra película de Netflix, protagonizada por Anthony Hopkins y Jonathan Pryce, está basada en la obra del neozelandés Anthony McCarten, novelista, dramaturgo y cineasta conocido por ser el guionista de La teoría del todo, El instante más oscuro y Bohemian Rhapsody. Este libro relata la historia de dos hombres muy diferentes, cuyos destinos convergen e influyen profundamente el uno en el otro.

En febrero de 2013, se rompió con una tradición de más de seiscientos años: el Papa Benedicto XVI, antiguo protector de la doctrina y leal heredero de Juan Pablo II, hizo un anuncio sin precedentes al comunicar su renuncia. A las pocas semanas, las puertas de la Capilla Sixtina del Vaticano se cerraron, y los cardenales comenzaron un nuevo cónclave, el segundo en menos de una década, para elegir al nuevo líder espiritual. Días más tarde, Jorge Bergoglio, bajo el nombre de Francisco, había sido elegido.

4. El cielo enjaulado, de Christine Leunens

Jojo Rabbit, la nueva película de Taika Waititi,sigue los pasos de un solitario muchacho alemán llamado Jojo (Roman Griffin), cuya visión del mundo da un giro radical cuando descubre que su madre (Scarlett Johansson) está escondiendo a una joven judía (Thomasin McKenzie) en el ático. El director utilizó el argumento de la autora original para dar vida a una sátira contra el nazismo, cargada de humor negro y que infantiliza y se burla de la figura del dictador. Además refleja el conflicto moral del niño: no quiere delatar a sus padres, pero también quiere ser leal a su amado Führer.

En el libro, Johannes es un niño seducido por la doctrina de Hitler. Sus padres no comulgan con el régimen, pero durante la guerra queda gravemente herido y se ve forzado a quedarse en casa. A las pocas semanas descubre que sus padre esconden a una joven judía, Elsa. Poco a poco Johannes se enamora de ella, pero la joven no le corresponde. Al terminar la guerra, Johannes sabe que perderá a Elsa y decide mentirle para retenerla. Así ambos inician una extraña relación de mutua dependencia, llena de secretos, mentiras y silencios que os acabará llevando a la locura.

5. La lavandería, de Jake Bernstein

La lavandería es un filme de Netflix dirigido por Steven Soderbergh y estelarizado por Meryl Streep, sobre el escándalo de los Panama Papers. La película está basada en el libro ganador del Premio Pulitzer Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite, realizado por la periodista de investigación Jake Bernstein. La obra destapa este caso de fraude fiscal y denuncia a las élites que aprovechan subterfugios para enriquecerse de una forma, si no ilegal, poco ética.

En el libro se recuerda el papel protagonista en el fraude de la desaparecida firma Mossack Fonseca, cuyos documentos confidenciales, que afectaban a sociedades internacionales muy conocidas, acabaron por filtrarse a los medios de comunicación. Los Panama Papers ilustraron hasta donde llegan personalidades con poder, entre ellos doce líderes mundiales, para ocultar su riqueza y sus tratos. En 2017, los fundadores Jurgen Mossack y Ramon Fonsecafueron arrestados y acusados de lavado de dinero. Todavía están en espera de juicio.

6. Huérfanos de Brooklyn, Jonathan Lethem

Huérfanos de Brooklyn, cinta dirigida, escrita, producida y protagonizada por Edward Norton, se basa en una original y brillante novela policíaca de uno de los autores más aclamados de su generación. Lionel Essrog, criado en un orfanato y que, junto con sus tres amigos de la infancia, trabaja para un mafioso local, Frank Minna, en una agencia ilegal de detectives, tiene síndrome de Tourette: las palabras salen atropellándose, incontrolables, y las manos no pueden evitar tocar compulsivamente todo lo que tengan cerca. El asesinato de Frank le obligará a sumergirse en la trama, compleja y llena de sombras, de relaciones, amenazas y favores que conforman el Brooklyn que él creía conocer tan bien y donde nadie es lo que parece.

En 1999 Norton vio el potencial de la historia para llevarla a la pantalla grande, sin embargo, tuvieron que pasar dos décadas para que esto fuera posible. El actor sólo modificó un detalle: la época, que transcurre en los años cincuenta en lugar de los 90 como en el libro.

7. La gran mentira, de Nicholas Searle

El Buen Mentiroso es una cinta dirigida por Bill Condon que reúne por primera vez a la ganadora del Óscar Helen Mirren y al dos veces nominado al Óscar, Ian McKellen en una historia basado en la novela ampliamente aclamada de Nicholas Searle. A medida que Betty le abre las puertas de su hogar y de su vida, Roy se descubre cuidando de ella y convierte, la que debería ser una estafa simple y sencilla, en una caminata por la cuerda floja más peligrosa de su vida.

En el libro, Roy es un estafador que vive en un pequeño pueblo inglés, a punto de llevar a cabo su estafa final. Él va a conocer y cortejar a una mujer hermosa; se mudará rápidamente con ella y juntos vivirán la vida aparentemente tranquila de una pareja de jubilados (noches frente a la televisión, unas pequeñas vacaciones en Berlín), para luego escapar con los ahorros de su vida. Pero, ¿quién es el hombre detrás de la estafa y qué ha tenido que hacer para sobrevivir a esta vida de mentiras? ¿Y por qué esta bella mujer está tan dispuesta a ser su próxima víctima?

8. Misericordia: una historia de justicia y redención, de Bryan Stevenson

Este libro basado en hechos reales cuenta una las injusticias más atroces cometidas por el sistema legal de Estados Unidos y experimentadas por el abogado y autor Bryan Stevenson. A través de las conmovedoras historias, Stevenson hace una crítica del sistema judicial norteamericano enfocándose en la necesidad de una reforma penal. Fue uno de los mejores libros del año 2014 según el Time Magazine.

La película, dirigida por Destin Daniel Cretton y protagonizada por Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Rob Morgan, Tim Blake Nelson y Brie Larson, narra el caso de Walter McMillian, un ciudadano de Alabama que fue condenado por asesinato pese a contar con una coartada, ya que se encontraba en una celebración con decenas de vecinos en el momento en el que se produjo el crimen.

9. Falling upwards, de Richard Holmes

The Aeronauts es una película de aventuras biográficas dirigida por Tom Harper y escrita por Jack Thorne, a partir de una historia co escrita por Thorne y Harper. La película está basada en el libro de 2013 Falling Upwards: How We Too to the Air, de Richard Holmes. La obra es una deslumbrante fusión de historia, arte, ciencia y biografía, que resucita a los atrevidos hombres y mujeres que primero arriesgaron sus vidas para volar en globos.

Holmes ofrece un retrato inolvidable del esfuerzo humano, la imprudencia y la visión, entretejiendo relatos estimulantes de antiguas rivalidades con globos, ascensos pioneros sobre ciudades victorianas y asombrosos viajes de larga distancia. Los terroríficos vuelos a gran altitud de James Glaisher ayudaron a establecer la ciencia de la meteorología, así como la noción de un planeta frágil, mientras que los globos también se utilizaron para observar los horrores de la batalla moderna durante la Guerra Civil estadounidense. Holmes cuenta la historia de los vuelos en globo desde todos los ángulos: ciencia, arte y economía.

10. En mil pedazos, de James Frey

A Million Little Pieces es una película dramática estadounidense dirigida y co escrita por Sam Taylor-Johnson y protagonizada por Aaron Taylor-Johnson. Basado en el libro del mismo nombre de James Frey, sigue a un joven drogadicto que, en un intento por dejar su adicción, ingresa en un centro de rehabilitación. La descripción del libro es la siguiente: Imagina que te despiertas en un avión; no recuerdas nada de las dos últimas semanas; te faltan cuatro dientes; tienes la nariz rota, estás sin dinero ni trabajo. Además, te está buscando la policía.

A los veintitrés años, James Frey, alcohólico desde hace diez años y adicto al crack, ingresó en un centro de desintoxicación. Destruido física y mentalmente y rodeado de pacientes en la misma situación, Frey luchó para encontrar su propio camino, y decidir qué futuro era el que quería alcanzar. Aclamado por la crítica como todo un fenómeno literario y best seller desde los primeros días de su publicación, En mil pedazos es el testimonio inusualmente sincero de un hombre cuyo furioso impulso de autodestrucción sólo es comparable a su inagotabledeseo de sobrevivir.