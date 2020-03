â€˜Las pende... que digo son naturalesâ€™; Julio CÃ©sar ChÃ¡vez Junior y sus polÃ©micos videos

BOXEO

‘Las pende... que digo son naturales’; Julio César Chávez Junior y sus polémicos videos

El pugilista indicó que se aburre ante la cuarentena del Covid-19, situación por la que hace sus publicaciones en redes sociales

Noroeste / Redacción

Julio César Chávez Junior sigue dando de qué hablar. Y es que luego de que el hijo de La Leyenda ha estado causando polémica con los distintos videos que publica sus redes sociales, el pugilista sorprendió con uno nuevo donde explica el por qué de sus publicaciones.

“He descubierto que todas las pendejadas que digo, son naturales. Y como ahorita es lo de la cuarentena, y como yo no tomo alcohol, me aburro, o sea me aburro a veces y ahí está la clave”, explica el boxeador mexicano.

El Junior, que ha estado muy activo en sus redes sociales, ha generado controversia con algunos videos como fueron uno donde le compuso una canción al coronavirus y otro donde le sugirió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cómo gobernar nuestro país.