Las redes no son un tema que me ocupe o me preocupe: Sergio Mayer

El actor afirma que cree en las ideas de AMLO y que se ha reunido con Alejandra Frausto Guerrero, próxima titular de la Secretaría de Cultura, para comenzar a trabajar en temas que hagan la cultura más accesible para los mexicanos

Noroeste / Redacción

MÉXICO (SinEmbargo)._ El actor Sergio Mayer Bretón nació el 21 de mayo de 1966 en la Ciudad de México y en 1982 se presentó a una selección de talento en donde buscaban integrantes para el grupo musical Chévere Internacional.

Desde entonces, su vida ha estado ligada a la actuación, aunque también estudió una carrera de Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana, algo que le ha servido para traer a México a Bob Dylan, a Lana del Rey, a Maroon 5, ya en su faceta de empresario.

Fue miembro en los 90 del grupo Garibaldi, participó también en varias telenovelas y firmó contrato con Televisa en 2004.

En lo personal, tuvo un hijo con la actriz uruguaya Bárbara Mori y ahora está casado con Isabela Camil, con la que tiene dos hijas.

En lo político, Sergio Mayer ganó su puesto de Diputado federal por el Distrito 6, de Magdalena Contreras en las pasadas elecciones del 1 de julio. El ex integrante de Garibaldi participó con la alianza Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Encuentro Social (PES) y Partido del Trabajo (PT) y superó a sus contrincantes en las casillas, al obtener el 40 por ciento de los votos.

Más allá de las elecciones, el actor y empresario fue nombrado hace cinco años vocero de los derechos de los niños en el Senado de la República.

Ha impulsado la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

“Con el tema derecho a la identidad logramos que se cambiara el artículo cuarto de la Constitución para que cada mexicano obtenga su primera acta de nacimiento de manera gratuita”, dijo en una entrevista con la revista Proceso.

Propuso la Ley General de Vida Silvestre que prohíbe animales salvajes en circos y ha conseguido 40 donativos económicos y en especie para pequeños que padecen cáncer.

Ahora, es el nuevo presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara Baja y las redes sociales no paran de criticarlo y mostrar su supuesta falta de capacidad para emprender semejante función.

“Para abreviar: considero a Sergio Mayer un tonto con suerte. De esos personajes que Morena recogió y subió al carretón del partido. Mayer no sólo no debería ser comisionado de cultura, no debería ser diputado. No sé si sabe leer el señor, si sabe, que lea este tuit. ¿Estamos?”, fue el dictamen sin contemplaciones del escritor Rafael Pérez Gay.

Un tuit falso con muchas faltas de ortografía fue adjudicado a él y Mayer Bretón, mientras tanto, dice que “respeta todas las opiniones”.

“Las redes sociales le han hecho daño a muchas personas, incluyendo a menores de edad. Se hace ciberbullying. Hay que tener mucho cuidado con eso, pero a mí no es un tema que me ocupe o me preocupe”, dice, y además habla de sus planes al frente de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados.

–Hace mucho que es actor, ¿verdad?

–Sí, llevo 35 años de carrera. He participado en varias películas, en varias obras de teatro.

–¿Está ligado a la ANDA (Asociación Nacional de Actores)?

–Sí, por supuesto. Yo he tenido en muchas obras de teatro, en telenovelas, hice radio y también como empresario, como promotor cultural, he traído a muchos músicos a México, de la talla de Bob Dylan, Lana del Rey, Maroon 5, David Guetta, al Estadio Azteca. Llevé al Festival de Zacatecas a Bob Dylan, hace unos años.

–¿Qué diría hoy de los actores y de cuando usted estaba en su auge? Ahora ya no está en Televisa.

–Estamos cambiando, nos tenemos que adaptar. Antes eras leal a una empresa y participabas en los proyectos de esa empresa. Hoy en día hay mayor libertad, por un lado es bueno tener libertad, por el otro te pone en estado indefenso a los actores porque no tienes la garantía de tener una exclusividad o de tener un ingreso fijo. Todo depende de que tengas la suerte de que te hablen de una empresa o de otra.

–¿Qué diría que falta para los actores? ¿Hay un buen servicio médico?

–No, para nada, es muy lamentable las condiciones en las que siempre termina el actor. Grandes actores que llevan grandes trayectorias siempre terminan esperando algún apoyo de parte de los compañeros. No debería ser así. Hay que tener un fondo de retiro que fuera importante, tener algún apoyo para su retiro y no lo tenemos. Los actores están olvidados, es un gremio muy vulnerable que tenemos que cuidar y proteger. No pueden seguir las cosas así, hay que apoyar a la ANDA para firmar mejores convenios y esa es la parte importante y complicada en la que tenemos que trabajar.

–A veces, bueno, casi siempre, se hace una diferencia entre actores comerciales y actores “serios”, no pasa en ningún otro país

–De repente es un tema que no debería ser. De repente subestiman mucho a los “actores comerciales” por el hecho de salir en la televisión o ser más populares. Hay actores que se sienten más intelectuales por el hecho de hacer cine o por hacer ciertas cosas que no son tan comerciales, pero muchos actores de esos han iniciado sus carreras haciendo telenovelas o haciendo obras de teatro. No es malo. Además, se puede compaginar. Uno de los actores más populares y comerciales de televisión es Eugenio Derbez y de repente vino a modificar absolutamente todo de la idea que se tenía al respecto. Viene, hace una película y tiene un éxito tremendo y rotundo. Se posiciona inmediatamente en el tema del cine, cuando las personas que estaban en el cine tenían el concepto de por estar en la televisión o ser demasiado popular no ibas a tener éxito en la pantalla grande.

"Omar Chaparro está rompiendo ese tabú. Ahora independientemente de si haces cine o haces teatro, lo importante es que haya un gremio consolidado, apoyado por todos los actores, que todos participen en él".

–¿Cómo se decidió usted a estar en la política?

–Pues fue algo que se fue dando paulatinamente. Empecé a darme cuenta de la importancia que tenemos como figuras públicas, de acuerdo a la gente que te sigue, el impacto que puede tener una opinión tuya. Me empecé a meter en la labor social. Cuando tú empiezas a cumplir ciertas necesidades y también expectativas en tu vida vas buscando otro tipo de prioridades. Llegué a un momento que necesitaba más y por eso empecé a buscar labores altruistas y el apoyo a la gente que más lo necesita.

"Eso cada vez me empezó a llenar mucho más, me dio más satisfacción el hecho de poder ayudar a gente que lo necesita, especialmente a los niños. Yo tengo hijos y cuando veo alguna gente que tiene alguna carencia de salud o de vivienda o de alimento, me parte el corazón. Así que me empecé a meter a esos temas y gracias a eso me nombraron vocero de los derechos de los niños en el Senado de la República.

"Llevo toda la legislatura pasada participando como vocero, participé en la Ley Federal de Niños y Adolescentes, presenté algunas iniciativas que ayudaron al tema del derecho a la identidad, esto trabajando con el tema de homologar criterios en toda la República sobre la adopción, tengo diferentes fundaciones o asociaciones con las que participo y eso me llevó poco a poco a meterme cada vez más. Está muy metido el tema altruista y social con el tema político. Me di cuenta de que podía lograr cambios más importantes en lo político y tomé la decisión de ser un ciudadano comprometido. Así es como entré.

–¿Quién lo apoyó en ese momento?

–Nadie. Yo he trabajado mucho. Cuando ingresé al medio artístico no conocía a nadie y yo abrí mi camino, fui tocando puertas, buscando oportunidades y ahora en la política lo hice de la misma forma. Fui a tocar puertas en Morena y decirles que quería participar en política, que me gustaba el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que compaginaba con la izquierda y que quería participar.

"Participé en un proceso interno de selección, donde salí seleccionado, pasé a la segunda etapa, quedé como candidato y como candidato tuve que tocar puertas, hacer mi trabajo, ir a todo mi distrito, son dos delegaciones en las que tuve que hacer campaña, tuve que convencer a la gente, hice lo que se tenía que hacer. Yo no estoy haciendo política por casualidad o por ser popular, estoy haciendo política porque tengo compromiso con México, porque tengo compromiso con la gente que más lo necesita.

"He sido favorecido en la vida con muchas cosas, lo menos que puedo hacer es regresar algunas de las tantas cosas que he tenido. En lo personal, claro que me han apoyado mi esposa y mis hijas. Gracias a ellas continúo con mis sueños.

–¿Qué diferencias hay entre usted y Carmen Salinas?

–¿Eres reportera? ¿Qué diferencia hay entre tú y Ciro Gómez Leyva?

–Supongo que la ideología política.

–La diferencia que yo pueda tener con Carmen es que o te diga que ella es mujer, que yo soy hombre, que ella es de la tercera edad, que yo soy más joven, no sé cómo responderte. La pregunta es... no lo sé, no porque seamos actores tenemos que ser parecidos. Ella tiene su ideología, sus compromisos, su trabajo y su trabajo habló o hablará por ella.

–También es cierto que ella fue elegida y usted tuvo que trabajar mucho para la diputación...

–Sí, ella fue Diputada federal plurinominal, yo soy Diputado federal por mayoría. Hice mi trabajo, caminé las calles y conseguí el voto, a mí nadie me dio dedazo, todo lo he trabajado. La señora Carmen Salinas es muy popular y muy conocida, no soy tan popular como ella. Estoy muy interesado en temas de la niñez, del medioambiente, en temas de cultura. No te puedo hablar del trabajo legislativo de la señora Carmen Salinas, porque no lo conocí, no te puedo hablar.

"Te puedo hablar de lo que voy a hacer yo y de mi compromiso y de mi trabajo".

–¿Qué diría de las redes sociales?

–Las redes sociales fueron creadas, inventadas para que haya una forma de expresión, para que toda la gente se exprese y yo escucho todos los comentarios. Bienvenidos, las redes sociales son para eso y yo tomaré lo que corresponda de lo positivo y lo negativo, lo que me sirva a mí y ya, que todo el mundo exprese, que diga lo que quiera y que haga uso de la libertad de expresión, me parece extraordinario.

–¿No le ha molestado algunas cosas que se dijeron en las redes?

–No lo tomo a nivel personal. Yo escribo mis cosas y quien las quiera tomar qué bueno y quien las quiera criticar, adelante. Para esos son las redes sociales. Las redes sociales le han hecho daño a muchas personas, incluyendo a menores de edad, se hace ciberbullying, hay que tener mucho cuidado con eso, pero a mí no es un tema que me ocupe o me preocupe. Yo estoy preocupado por otro tipo de temas que son mi trabajo ahora como legislador, los niños, la cultura y que todo el mundo opine, yo soy muy respetuoso de las opiniones.

–¿Qué es lo que va a hacer al frente de la Comisión de Cultura?

–Primero que nada tratar de llevar la cultura a todo el mundo. Que haya una cultura menos elitista, que sea más justa y más equitativa. Estamos hablando de una distribución equitativa de la cultura, esa es la expresión. Vamos a tratar de distribuir y que le llegue a la gente que tiene derecho. La cultura es un derecho social y además está en nuestra Constitución, en el artículo cuarto, donde perfectamente se define que la cultura debe ser un derecho social.

"Lo que queremos es que se haga valer ese derecho. Por el otro lado, vamos a apoyar a los creadores de cultura, a los intelectuales, a los arquitectos, a los indígenas, a los que hacen artes plásticas, a los músicos, a los poetas, a todos los que generan cultura, a los que generan arte, darles el apoyo para que se difunda y sea accesible para la gente que lo necesita. Ese es el objetivo y voy a trabajar duro por ello".

–Usted dice elitista y la palabra me produce escalofrío. ¿Con Margo Glanz al frente del Fondo de Cultura Económica (FCE), con Laura Esquivel como subsecretaria de Cultura, eso no le parece elitista? Siempre los mismos referentes...

–No es así. Estamos siguiendo la ideología y la posición de Andrés Manuel López Obrador, ayer (lunes pasado) tuvimos una reunión con Alejandra Frausto y coincidimos en que la cultura para nada seguirá siendo elitista. Vamos a trabajar para que haya más acceso a la cultura. Para nada, Alejandra tiene perfectamente claro lo que hay que hacer y vamos a tratar de apoyarla.

"La Secretaría de Cultura es la primera que se va a descentralizar y se va a ir a Tlaxcala".

–¿Por dónde va a empezar?

–Voy a tener reuniones con equipo de trabajo, con todos los secretarios que son los que me van a ayudar a tomar decisiones, veré cuáles son sus ideas, sus propuestas, para trabajar en equipo. Crearé luego la mesa de trabajo.