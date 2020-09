Las Redes Sociales Progresistas, a las que pertenece Gerardo Vargas Landeros, se queda sin registro ante el INE

Felipe Calderón y PES tendrán partidos políticos, pero la 'Maestra' Elba Esther no

Noroeste / Redacción

Las Redes Sociales Progresistas, organización a la que pertenece el sinaloense Gerardo Vargas Landeras y en las que participó para su integración, se quedó sin registro ante el INE.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral determinó no entregar el registro como partidos políticos a las agrupaciones Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México y Grupo Social Promotor, encabezadas, respectivamente, por Fernando González, yerno de Elba Esther Gordillo Morales, ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; Pedro Haces Barba, senador con licencia de Morena y líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México; y militantes del extinto Nueva Alianza.

Asimismo, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE confirmó que las agrupaciones Fundación Alternativa, encabezadas por César Augusto Santiago Ramírez e Isidro Pastor Medrano -ex militantes del Partido Revolucionario Institucional-, y, Nosotros, de Manuel de Jesús Espino Barrientos -actual Comisionado del Servicio de Protección Federal y ex presidente del Partido Acción Nacional- no cumplieron con los requisitos.

La Comisión del INE evaluó los criterios de fiscalización denuncias de entregas de dádivas, intervención de asociaciones gremiales o iglesias, y aportaciones de entes no reconocidos, para considerar que estas organizaciones tuvieron las suficientes irregularidades como para no obtener el registro de fuerzas políticas y participar en el proceso electoral 2020-2021.

A las organizaciones que sí les autorizaron el registro y que mañana debería de ser ratificado en el pleno del Consejo General del INE, es al partido de México Libre, de Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala. Además de Encuentro Solidario, antes Partido Encuentro Social.