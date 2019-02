Las reinas Karla Rivas y YamilÃ© ZatarÃ¡in comprometidas con el Carnaval MazatlÃ¡n 2019

Carnaval Mazatlán 2019

Las reinas Karla Rivas y Yamilé Zataráin comprometidas con el Carnaval Mazatlán 2019

En el Estadio Teodoro Mariscal serán coronadas como Reina del Carnaval, y de los Juegos Florales, respectivamente

Susana Guevara

Karla Rivas busca promover el arte y la salud

MAZATLÁN.- Desde que Karla Rivas era una niña, ha estado en contacto con el arte, en específico el baile, disciplina que desarrolló hasta convertirse en bailarina profesional de ballet clásico del Centro Municipal de las Artes.

Y esa disciplina fue lo que le permitió convertirse en Reina del Carnaval de Mazatlán 2019.

“Ser reina era el sueño de todas las que concursamos, era nuestro objetivo, y nos preparamos para ese momento, me siento orgullosa de lo que pude dar”, comenta.

Además de representar esta fiesta, busca dar lo mejor de sí misma para promover Mazatlán, a través del arte y la salud, en los sectores vulnerables de la ciudad.

Y entre sus planes a corto y largo plazo es el enfocarse en su carrera como doctora, ya que cursa el último semestre de Medicina, estudiar la especialidad en oftalmología y continuar impartiendo clases de ballet.

“Me visualizo muy enfocada en mi carrera, me quiero especializar, también me veo con una familia a futuro, y muy a corto plazo, en cuestión del arte, me gustaría llevarlo a todos los lugares de Mazatlán, gratuito”, explica.

“Quisiera juntarme con mis maestras de ballet y más personas para hacer un evento y ofrecerle a la gente el talento en pintura, música o danza y despertar en ella el gusto por el arte y digan: ‘quiero ser pintor o actor’, no sabemos dónde está escondido el talento”.

Por la parte de la salud, le gustaría promoverla a través de jornadas y, aunque ya se hace, quiere aprovechar su título para que más personas se sumen y juntos prevenir enfermedades.

El Carnaval se vive y se siente

Su título como reina aún tiene más que emocionada a Karla, quien no cree que está viviendo y sintiendo este sueño del que siempre quiso formar parte.

Y desde que se postuló como candidata se siente agradecida por el amor y apoyo incondicional que ha recibido por personas que conoce y también de las que no.

“El Carnaval me cambió de una manera bonita, me siento más orgullosa, más contenta y eso quiero dejarlo en el puerto, es una gran oportunidad para ayudar a las personas”, menciona.

“Una reina debe sentirse orgullosa de esta fiesta, del esfuerzo que hizo por estar ahí, comprometerse y ser disciplinada y que tenga sueños e ilusiones en su vida y dé el ejemplo de perseverancia”.

Al igual que Yamilé, admira a todas las mujeres que han recibido el título de reina, pero hay una en especial que la ha impresionado.

“No la conozco, pero Lety Arellano me inspira mucha seguridad, temple, se me hace una mujer guapísima y que proyecta mucho con su imagen, y esa seguridad que te brinda, te ayuda, en este concurso ganas seguridad y mucho crecimiento personal”, comparte.

Este sábado recibirá sus atributos reales en el Estadio Teodoro Mariscal y quiere grabar por siempre ese momento en su memoria, por lo que seguirá como consejo el cerrar los ojos y sentir el momento de su coronación.

Yamilé Zataráin Moreno: Una soberana comprometida

MAZATLÁN.- Poseedora de metas por cumplir, Yamilé Zataráin Moreno vive y hace realidad uno de sus sueños: ser parte de la historia del Carnaval de Mazatlán.

Con tan solo 18 años de edad, la jovencita se convirtió en Reina de los Juegos Florales en una de las contiendas más cerradas de la historia carnavalera.

“El ser reina implica muchas responsabilidades y disciplina. Desde pequeña era mi sueño; tenía que estar preparada para perder o ganar. Estoy muy contenta; lo logré”, comparte emocionada.

“Esta experiencia me ha ayudado en mi crecimiento personal y a cambiar muchos hábitos”.

Para ella, es muy importante continuar cumpliendo metas y ser ejemplo para su familia, todas las personas y en especial, para las nuevas generaciones.

“Quiero impulsar a todas las niñas que quieran meterse a los certámenes, en especial las que no se animan porque no se sienten suficientemente capaces”, explica.

“Somos capaces de lograr lo que nos propongamos. Quiero ser una mujer que trascienda y siga cumpliendo metas, una de ellas es ser actriz”.

Más allá de una corona

Para Yamilé, ser reina no es solo portar una corona, sino tener un compromiso con la sociedad y mostrarse humilde, lo que considera no solamente para ella, también para todas las que buscan convertirse en reina.

El papel que desempeñan con el paso del tiempo causa inspiración y en algunos casos, admiración.

“Para mí todas son un ejemplo y creo que Sofía Briseño es una reina que dejó huella, siguió su meta, dio buenos resultados y siento que ha sido muy buena reina”, considera.

“Desde un inicio, le decían que no iba a ganar, que ella era más para ser modelo y no se enfocó en los comentarios de las personas, siguió con su meta”.

Las bellas artes se expresan y disfrutan de diferentes maneras y lo que más le gusta a Yamilé es el Carnaval.

“Lo que más me gusta de la cultura es el Carnaval, porque es una fiesta con ambiente familiar y es lo más esperado por los mazatlecos”, señala.

Mañana viernes, la Reina de los Juegos Florales 2019 será coronada en el Estadio Teodoro Mariscal, donde el grupo los Ángeles Azules ofrecerá un espectáculo sinfónico, acompañado de Ana Torroja y María José.