Las siete temporadas de Juego de Tronos s resumidas en 13 de sus spoilers más populares

Desde su inicio en 2011, los fans de GOT han tenido que pasar esquivando los spoilers a través de sus siete temporadas. A escasos días del estreno de la octava y última entrega salen “rumores” emblemáticos de la serie

Sinembargo.MX

05/04/2019 | 09:30 AM

MADRID (SinEmbargo)._ La espera parecía eterna, pero Juego de tronos vuelve el próximo 15 de abril. El invierno por fin se ha extendido sobre los Siete Reinos de Poniente y ahora, a las puertas del desenlace, toca repasar qué ha ocurrido durante las anteriores temporadas.

Mucho ha llovido desde que se vio a Jon Snow recogiendo al que por entonces era su pequeño lobo huargo. Ahora todo es diferente.

Como nos avisaban, las bajas temperaturas no traían consigo nada bueno. Los caminantes blancos ya han llegado a un muro de hielo que ha resultado ser menos mágico de como nos lo pintaban. Y la guerra por sentarse en el Trono de hierro ha quedado relegada a un segundo plano, al menos momentáneamente. Lo que importa es unirse contra un enemigo común que, como ya ha demostrado, es capaz de arrasar con todo lo que se interponga en su paso.

Durante las siete temporadas de GOT hubo muchos spoilers.

Pero retrocedamos al pasado. ¿Cómo hemos llegado aquí? A través de siete temporadas hemos asistido a brutales spoilers que, en cierto modo, pueden servir como claves preparatorias para el colofón. La muerte de Ned Stark, la boda roja, el “dile a Cersei que fui yo”... Son muchos los momentos, a veces convertidos en memes, que nos han hecho taparnos los oídos, poner filtros a Twitter y enfadarnos con nuestros amigos. Pero ya basta de evitarlos. Repasamos los spoilers más importantes de Juego de tronos que nunca quisimos leer.

1. NERD STARK, SIN TRONO Y SIN CABEZA

El spoiler por excelencia. Fue el pistoletazo de salida al destripe de tramas y al consecuente cabreo de quienes no habían llegado a ese punto de la historia. Quienes desconocían que la cabeza de Ned Stark iba a acabar clavada en una pica, comprobaron enervados cómo la decapitación del honorable señor de Invernalia llegaba a aparecer incluso en los anuncios promocionales de algunas cadenas de televisión.

La muerte del bueno de Eddard no solo significaba el fin del personaje, sino el inicio de un conflicto que sería vital de cara los acontecimientos posteriores. Que Joffrey Baratheon decidiera acabar con él no es gratuito: Ned descubrió que el heredero del trono era realmente producto del incesto entre Cersei, que por entonces era esposa del rey Robert Baratheon, y su hermano, Jaime Lannister. El legítimo sucesor era entonces Stannis Baratheon, pero antes de que Stark lo hiciera público fue apresado y acusado de traición. El resto es historia.

La muerte del bueno de Eddard no solo significaba el fin del personaje.

2. UN ROMANCE PASADO POR LLAMAS

Parece que ha pasado toda una vida, pero antes de ser Madre de Dragones, Daenerys iba a ser la madre del Semental que Monta el Mundo, fruto de su unión con Khal Drogo y líder según una leyenda Dothraki. El suyo fue un romance inesperadamente feliz y por eso la muerte de Drogo y del hijo que esperaban fue una de las más tristes del cómputo de la serie. También de las más relevantes: del fuego en el que incineró a su marido, sacrificó a la hechicera que les traicionó y en el que ella misma quiso arder, nacieron sus tres dragones.

Daenerys emerge ilesa de las llamas y es llamada La que no arde y Madre de Dragones. Bautiza a sus criaturas como Viserion, Rhaegal y Drogon, en memoria de sus dos hermanos muertos y de su esposo, y se convierte así en la primera mujer líder Dothraki y una khaleesi por derecho propio. El final de la primera temporada es clave para entender el carácter de la Daenerys actual cuya gran obsesión en la season finale será sentarse en el Trono de Hierro.

Daenerys emerge ilesa de las llamas.

3. LA MARCA DE LA TRAICIÓN

Tyrion es uno de los personajes que más ha evolucionado. Está a medio camino entre el bien y el mal, entre los Lannister y los Stark, entre Jon Snow y Daenerys. De repente, quienes no habían llegado al final de la segunda temporada, se encontraron en redes sociales una imagen del enano un tanto peculiar: con una cicatriz que le atravesaba toda la cara. ¿Cómo y por qué se produjo?

Para encontrar su origen hay que ir hasta la Batalla del Aguasnegras, contienda con la que Stannis Baratheon buscaba derrocar a Joffrey por considerar que no era el sucesor de la corona. Stannis les pilló por sorpresa: llegó a Desembarco del Rey con 200 naves y con el ejército de su contrincante desplegado en el norte. Solo quedaba el ingenio de Tyrion, Mano del Rey en funciones, y su habilidad para acabar con la ofensiva gracias al fuego valyrio.

Sin embargo, en mitad de la batalla, un guerrero llamado Mandon Moore que debía protegerlo intentó matarle. De no ser por su escudero, Podrick Payne, la cicatriz en la cara hubiera sido el menor de sus problemas. Pero ¿quién ordenó su muerte? “Solo dos personas pueden dar órdenes a la Guardia Real: el rey y el regente”, dijo Tyrion. Es decir, Joffrey y quien de verdad manejaba sus hilos: Cersei.

Joffrey y quien de verdad manejaba sus hilos: Cersei.

4. HAY UN POCO DE ROJO EN MI SOPA

Quizá la decapitación de Ned Stark precipitase los acontecimientos, pero si hay un spoiler que le quitó el sueño a los fans de la serie y a gran parte del equipo fue este. Lord Walder Frey tendió una trampa a los Stark después de que Robb rechazara desposar a una de sus descendientes eligiendo en su lugar a una plebeya. Sin embargo, fingiendo que todo estaba bien, organizó una nueva boda entre el hermano de Catelyn y otra de sus hijas que terminó en muerte para el Rey en el Norte, su mujer Talisa, su madre, su lobo y la mayoría de sus 3 mil 500 vasallos.

Antes de cometer la masacre y convertir la celebración en “la boda roja”, los mercenarios disfrazados de músicos tocaron “Las lluvias de Castamere”, el himno de victoria de los Lannister. Aunque este acto de venganza fue ejecutado por Frey, el verdadero cerebro de la operación era Tywin Lannister. De esa forma, el patriarca de los leones sofocó la rebelión norteña y forjó una alianza con la que los Frey salieron bastante beneficiados, aunque les costó el honor por haber violado una de las tradiciones más antiguas y sagradas de la región: la de la hospitalidad.

Lord Walder Frey tendió una trampa a los Stark.

5. SALCHICHA A LA PARRILLA

Hay que poner en contexto lo ocurrido con Theon Greyjoy, que una vez fue pupilo de Ned y gozó de simpatía en la casa de los lobos. En un principio fue mandado como mensajero a Invernalia para aliarse con los Stark, pero decidió aprovechar la ocasión para conquistar el Norte y autoproclamarse príncipe del lugar. Entre otras cosas, para demostrar a su padre que era un guerrero válido y ambicioso. La jugada le salió mal. Para resistir el contraataque de los Stark pidió ayuda a la Casa Bolton, a quienes permitió pasar tras los muros con todo su ejército. Fue entonces cuando Ramsay Snow, el hijo bastardo de Roose Bolton, decidió arrasar con el lugar y tomar como rehén a Theon. Ahí comenzó su pesadilla.

En Fuerte Terror es ridiculizado, torturado y castrado por Ramsay (tal y como se bromea al final de la tercera temporada con escena de la salchicha), y además le obliga a usar el nombre de Hediondo. Lo trata como un animal apaleado para que se convierta en un fiel escudero con síndrome de Estocolmo. Sin embargo, se produce un giro de los acontecimientos. En la quinta temporada, Theon mata a Myranda, la amante de Ramsay, para ayudar a escapar a Sansa Stark de Invernalia, ya que después de ser obligada a casarse con Bolton estaba siendo maltratada de casi todas las formas posibles. Finalmente, Ramsay acaba siendo devorado por sus propios perros después de ser vencido en la Batalla de los Bastardos por Jon Snow.

Ramsay acaba siendo devorado por sus propios perros.

6. EL LEÓN SE ATRAGANTA

En lo que a muertes disfrutables se refiere, la de Joffrey Lannister estaría al nivel de la del bastardo Bolton. Es más, antes de conocer a este último, el hijo de Jamie y Cersei pujaba por ser el personaje más despreciable y vil de la serie debido a sus burlas hacia Tyrion, sus abusos hacia Sansa y su brutal maltrato hacia todo ser vivo sobre el que tuviese potestad (que al ser el Rey de los Siete Reinos, eran bastantes).

En el episodio El león y la rosa se celebra la boda entre Joffrey y Margaery Tyrell, con quien decide casarse después de rechazar a Sansa para aliarse con el Dominio tras la masacre de casi todos los Stark. En el banquete hay una tarta de la que emergen palomas muertas y mucho vino. Margaery le da a comer de la primera, mientras que Tyrion rellena su copa en diversas ocasiones. Por eso, cuando el monarca empieza a adquirir un color púrpura (que le da el título a la boda) por culpa del veneno y muere ahogado, ellos dos se convierten en los principales sospechosos del asesinato. A Cersei, sin embargo, no le cabe duda y manda apresar a su hermano y a Sansa.

En el episodio El león y la rosa se celebra la boda entre Joffrey y Margaery Tyrell.

7. QUÉ BONITOS OJOS TIENES

Oberyn Martell, también conocido como la Víbora roja, se nos presentó en la cuarta temporada como un invitado más de la boda de Joffrey con Margaery. Sin embargo, los planes de este al llegar a Desembarco del Rey iban más allá: quería formar parte del Consejo privado del rey para así vengar la muerte de su hermana Elia. Esta fue asesinada por los Lannister durante la Rebelión de Robert, conflicto mediante el que los Baratheon y sus aliados expulsaron a los Targaryen del Trono de Hierro.

Pero primero tenía que investigar quién se encontraba tras su asesinato. Como Tyrion estaba preso tras ser acusado del asesinato de Joffrey, Oberyn le propuso luchar por él en el juicio por combate si a cambio le decía quiénes fueron los verdugos de su familia. Y, precisamente, en la arena se enfrentaría a uno de ellos: Ser Gregor Clegane. O, como otros le llaman, La Montaña. De nada sirvieron las rápidas acrobacias de Oberyn. Una vez que el gigante le agarró con sus manos, le apretó la cabeza contra el suelo y le sacó los ojos con sus pulgares dando lugar a una de las muertes más virales y viscerales de la serie.

Oberyn Martell, también conocido como la Víbora roja, se nos presentó en la cuarta temporada.

8. NO ESTABA MUERTO, ESTABA DE PARRANDA

Fue uno de los grandes shocks de la serie. El querido Jon Snow terminaba la quinta temporada siendo acuchillado por sus propios compañeros de la Guardia de la Noche, los cuales no veían con muy buenos ojos que intentara unirse con los salvajes para enfrentarse a los caminantes blancos. Además, el autor de la estocada en el corazón sorprendió a muchos. Fue Olly, rescatado por los defensores del Muro después de que el Pueblo Libre asesinara a sus padres. Se convirtió en el protegido de Jon, pero este respondió de dos formas: matando durante la batalla del castillo negro a Ygritte, la salvaje de la que se enamoró el bastardo, y transformándose en su verdugo.

Sin embargo, tras un año conteniendo el aliento llegó la sexta temporada. Melisandre, totalmente abatida tras la muerte de Stannis, decidió utilizar su magia para intentar levantar el cuerpo del bastardo. Curiosamente la decisión estuvo apoyada por un personaje tan empirista como Davos, reacio a creer en todo fenómeno paranormal. Pero la situación lo requería: no tenían aliados y, para colmo, quienes traicionaron a Jon eran personas consumidas por el odio hacia los salvajes. El viejo caballero de la cebolla sabía que solo podía enfrentar lo que llegaba desde más allá del muro con un milagro. Y, al final, sus plegarias fueron escuchadas.

El querido Jon Snow terminaba la quinta temporada siendo acuchillado.

9. “HODOR”, -HODOR

Justo cuando empezábamos a entender mejor la relación entre Bran y el Cuervo de los Tres Ojos, eliminaron de un plumazo a uno de los personajes más queridos de la serie: Hodor. Lo bueno fue que gracias a eso conocimos la misteriosa naturaleza del grandullón silencioso. Todo comienza con Bran accediendo sin permiso del Cuervo a los recuerdos del pasado y perdiendo el control hasta desvelar su paradero al líder de los Caminantes Blancos. Minutos antes, el joven había asistido a su origen: los Hijos del Bosque atravesaron a un hombre con una espada de vidriagón para defenderse y, sin quererlo, crearon al primer caminante.

Pero antes de dejarle huir, el Cuervo decide enseñarle a Bran un último recuerdo. Ambos se trasladan a Invernalia, cuando Ned Stark era un niño y era amigo de un mozo de cuadras llamado Wyllis. Mientras Bran transita el pasado, los Otros entran en la cueva y, usando su habilidad de cambiapieles, se mete en el cuerpo del Hodor adulto. En ese momento se obra la conexión entre Wyllis y Hodor, que consigue salvar a sus colegas sujetando el portón de la cueva y, con las órdenes del futuro retumbando en su cabeza (“hold the door”), Willys comienza a convulsionar mientras se repite esta frase hasta que solo es capaz de pronunciar una única palabra que deriva de ella: Hodor.

La relación entre Bran y el Cuervo de los Tres Ojos.

10. LA VENGANZA ES UN PLATO QUE SE SIRVE BIEN VERDE

Cersei confió en el Gorrión Supremo y en su comunidad de fanáticos religiosos para desmontar a la Casa Tyrell. El plan parecía sencillo. Solo bastaba con darles poder político y dejar que ganaran influencia sobre el pueblo para más tarde revelarle la homosexualidad de Loras Tyrell, hermano de la reina Margaery. Pero Lancel Lannister, con quien Cersei mantuvo relaciones en el pasado, confesó al Gorrión las relaciones extramatrimoniales que mantuvo con su familiar. Como consecuencia, fue condenada por incesto y obligada a pasear desnuda por Desembarco del Rey bajo insultos y pedradas.

Aun así, su venganza hizo que, literalmente, todo estallara por los aires. Mientras Loras Tyrell comparecía por “sus pecados”, Cersei lo planeó todo para que el Gran Septo de Baelor ardiera con el mismo fuego valyrio que Tyrion usó durante la batalla de Blackwater. Margaery, Lancel y el resto de los gorriones fueron reducidos a cenizas. Se cumplió su plan, pero al mismo tiempo también se acercó a la profecía de Maggy la Rana que le ha estado persiguiendo toda su vida: “Reina serás… hasta que llegue otra más joven y más bella para derribarte y apoderarse de todo lo que te es querido”, le dijo la bruja en el pasado.

Margaery, Lancel y el resto de los gorriones fueron reducidos a cenizas.

11. ME VOY, PERO TE DEJO ESTE PREMIO

¿Recuerdas la Boda Púrpura? Cersei pensó que Sansa y Tyrion habían envenenado a Joffrey con el vino, pero tuvimos que esperar tres temporadas más para conocer la verdad. “Odiaría morir como tu hijo. Agarrándome del cuello, echando espumarajos y bilis por la boca, con los ojos inyectados en sangre y la piel morada”, le dice Olenna Tyrell a Jaime Lannister mientras ingiere una copa de vino envenenada. La anciana le da el último golpe a Cersei confesando que fue ella quien pergeñó el asesinato del Rey de los Siete Reinos y recién estrenado marido de su nieta Margaery. Quizá la leona hubiese conseguido asediar Altojardín y acabar con toda la línea Tyrell, pero Olenna muere dándole una estocada en su único talón de Aquiles: la muerte de sus hijos.

Cersei pensó que Sansa y Tyrion habían envenenado a Joffrey con el vino.

12. “BLUE IS THE NEW BLACK”

Todo comenzó con un magnífico plan: capturar a un caminante blanco para llevarlo hasta Desembarco del rey. Según Jon y compañía, era la única forma de que Cersei creyera en el inminente peligro más allá del Muro, aunque (sorprendentemente) acaban atrapados en mitad del hielo por una horda de espectros. En el último momento aparece Daenerys junto a sus dragones a golpe de dracarys, pero el Rey de la Noche, ante la atenta mirada de “La que no arde”, arroja una lanza que impacta en Viserion y hunde su cuerpo en las profundidades del lago helado.

Pero lo que parecía una víctima caída realmente se transformó en un arma de guerra para el ejército de la noche. Los espectros utilizaron unas enormes cadenas, cuya procedencia se desconoce, para arrastrar a Viserion fuera del agua y convertirlo en uno más dentro de sus filas. De hecho, es quien reduce el Muro a añicos con una simple llamarada gélida.

Lo que parecía una víctima caída realmente se transformó en un arma de guerra.

13. HINCAR LA RODILLA O “DRACARYS”, TÚ ELIGES

Hizo falta que muriese uno de los hijos de la Targaryen para que Jon hincase la rodilla. Hasta entonces, ni la conexión vivida en la cueva de Vidriagón ni la venganza común hacia los Lannister había sio suficiente para que el Rey en el Norte reconociese a Khalessi como la legítima candidata al Trono de Hierro. Sin embargo, cuando ella le rescata del lago y de los caminantes a lomos de Drogon, al bastardo no le queda más remedio que asumir lo evidente: ante los muertos, más vale ceñir los lazos entre los vivos.

Y hablando del apelativo de “bastardo”, llegamos al gran quebradero de cabeza. ¿Son Jon y Daenerys tía y sobrino? Justo cuando empiezan a intimar, un extraño flashback nos muestra que la hermana de Ned Stark y el hermano mayor de Daenerys, Rhaegar Targaryen, se casaron en secreto y de su unión nació un niño bautizado como Aegon Targaryen. Pero antes de morir tras el parto, la Stark le encomendó a Ned el cuidado del bebé, que desde ese momento empezó a llamarse Jon Snow. Una noticia que complica la línea de sucesión del Trono de Hierro pues, antes que Daenerys, Rhaegar y su prole tendrían la prioridad. ¿Se levantará del suelo Jon ante la noticia obligando a la Khalessi a hincar la rodilla ante él?