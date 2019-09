Las telecomunicaciones son fundamentales para la igualdad de oportunidades, dice Carlos Slim Domit

El presidente del Consejo de Administración de América Móvil da la bienvenida a miles de jóvenes que participan en el encuentro México Siglo XXI

Héctor Castro

Las telecomunicaciones son fundamentales para la igualdad de oportunidades, no solo para personas sino para regiones, resaltó Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de América Móvil.

Lo anterior, lo expresó en la inauguración del encuentro México Siglo XXI, que reúne a miles de jóvenes becarios de la Fundación Telmex Telcel.

“Reafirmamos nuestro compromiso de invertir, trabajar, creer, confiar y crear por México”, manifestó.

A los jóvenes, los invitó a imaginar lo trascendente que sería que todos los reunidos serán la próxima inspiración de la sociedad en los diferentes campos, desde ingenieros a médicos, de investigadores a empresarios.

Pero sobre todo, expuso Slim Domit, que se imaginen que para transformar, todos los protagonistas son capaces de unir esfuerzos, ideales y compromisos para lograr todo lo que se propongan.

Eso es México Siglo XXI, indicó, ampliando su formación humana y profesional, interactuando con representantes internacionales.

“No vivimos una era de cambios, sino un cambio de era y aún más profundo, un cambio civilizatorio, de más retos, riesgos y sobre todo oportunidades y de inclusión general”, asentó.

Esta era de acceso, para todos, añadió, permite acceder a información y participar activamente como se quiera, de forma inmediata y de cualquier lugar.

Slim Domit expresó que este cambio de civilización está afectando a toda la actividades.

“Solo falta asimilar que la tienda más grande no tiene un espacio físico, la de mayor alojamiento no tiene un solo cuarto, la de transporte no tiene autos y la mayor, las redes sociales, no tiene nacionalidad, no tiene frontera, no tiene religión ni idioma”, asentó.

Y en ese compromiso de garantizar el acceso, señaló, se encuentra América Móvil, conscientes de lo que representa el desarrollo de comunicación.

