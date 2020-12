Latinos destacan en Equipo Todo-MLB

El proceso de selección, que incluyó a un estelar grupo de nominados, inició en noviembre

Noroeste / Redacción

Aunque la temporada del 2020, abreviada debido a la pandemia del Covid-19, fue la primera desde la Segunda Guerra Mundial en la que no hubo Juego de Estrellas en las Grandes Ligas, el Equipo Todo-MLB asegura que las campañas individuales más destacadas sean reconocidas.

Como en el 2019, el Equipo Todo MLB se dividió entre un primer y segundo equipo, cada uno con un receptor, inicialista, intermedista, antesalista, torpedero y bateador designado, junto a tres jardineros, cinco abridores y dos relevistas.

El proceso de selección, que incluyó a un estelar grupo de nominados, inició en noviembre, con el 50 por ciento de los votos por parte de los aficionados y 50 por ciento de un panel de expertos. Los fanáticos pudieron votar una vez cada 24 horas hasta las 2 p.m. del 13 de noviembre.

PRIMER EQUIPO

C: Salvador Pérez, Reales; 1B: Freddie Freeman, Bravos; 2B: DJ LeMahieu, Yanquis; SS: Fernando Tatis Jr., Padres; 3B: Manny Machado, Padres; OF: Mookie Betts, Dodgers; OF: Mike Trout, Angelinos; OF: Juan Soto, Nacionales; BD: Marcell Ozuna, Bravos; LA: Shane Bieber, Indios; LA: Trevor Bauer, Rojos; LA: Yu Darvish, Cachorros; LA: Max Fried, Bravos; LA: Jacob deGrom, Mets; LR: Liam Hendriks, Atléticos; LR: Nick Anderson, Rays.

SEGUNDO EQUIPO

C: J.T. Realmuto, Filis; 1B: José Abreu, Medias Blancas; 2B: Brandon Lowe, Rays; SS: Corey Seager, Dodgers; 3B: José Ramírez, Indios; OF: Ronald Acuña Jr., Bravos; OF: Mike Yastrzemski, Gigantes; OF: Michael Conforto, Mets; BD: Nelson Cruz, Twins; LA: Dinelson Lamet, Padres; LA: Gerrit Cole, Yanquis; LA: Clayton Kershaw, Dodgers; LA: Kenta Maeda, Twins; LA: Hyun Jin Ryu, Azulejos; LR: Brad Hand, Indios; LR: Devin Williams, Cerveceros.

(Con información de MLB)