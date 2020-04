Laura Elena Tejeda cumple su sueño de pasear en bicicleta; celebra pedaleando el Día Mundial de la Bicicleta

Desde niña, Laura Elena quería tener una bicicleta y fue hasta después de los 60 años que aprendió a manejar este vehículo

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Laura Elena Tejeda Espinoza cuando era niña soñaba con “volar” en bicicleta, un sueño que postergó, pero no olvidó, y aunque hoy es una adulta mayor, circular en bicicleta es una realidad y hoy celebra Día Mundial de la Bicicleta pedaleando en su unidad.

Parece simple, pero la felicidad de sentir el aire en el rostro, mientras saluda a amigos, a vecinos o pasea a su nieta, es algo que sólo puede darle un vehículo como la bicicleta, manifiesta.

“De niña nunca me enseñé, lo intente muchas veces, hace tres años compré una bicicleta, pensando en que tenía que aprender, tenía que lograrlo”, dice Laura Elena, quien hoy tiene 65 años.

Tuvieron que pasar años, dejar de lado los miedos, indica, no fue fácil pero tampoco imposible, precisa.

Después de comprar la bicicleta, la mantuvo guardada pues el miedo le ganó por lo menos un año, relata, decidió poner en venta el vehículo, pero debido a que no encontraba comprador, consideró que tenía que aprender.

Pero tenía que pensar la forma en poder abordar el vehículo, sin caerse, pues sus hijos temían por su seguridad, de que en caso de caerse pudiera sufrir un golpe grave.

Entonces fue con un herrero para ver cómo podía colocarle unas “rueditas” como cuando los niños empiezan a andar en bicicleta, ahí inició la construcción de su vehículo.

“El herrero no encontraba cómo, me decía que no se podía, me decía que una bicicleta así no era algo que se viera aquí, le explicaba cómo y hasta que me agarró la idea”, recuerda.

Los primeros experimentos fallaron, las ruedas alternas eran de plástico, se afectaban rápido, después le colocaron unas de bicicleta pequeña y ahí estuvo la solución.

Pero además de las ruedas alternas, para apoyarla mientras circulaba, decidió colocarle un toldo, el cual la protegería del sol, así finalmente hace dos años pudo empezar a circular por el municipio.

A veces, indica, soñaba cómo podía ser andar en bicicleta, se veía con cabello largo, que nunca ha tenido explica entre risas, que iba a gran velocidad, pero despertaba y no era así, no sabía andar en bicicleta, era solo un sueño.

“Los sueños si se hacen realidad, no importa la edad que se tenga, soy una muestra de eso, no es una bicicleta normal pero también en esta bicicleta le ‘meto’ la chancla a veces, con mi bicicleta soy feliz, muy feliz”, dice.

Con la cuarentena lo que más lamenta es no salir a pedalear, desde hace dos años es la primera vez que tiene que parar, solo sale a las tortillas, indica, pero los pies le hacen “cosquillas” por volver a recorrer las calles, por volver a su trabajo como paquetera, hoy se cuida para volver a cumplir su sueño, un sueño que tardó más de cinco décadas en hacer realidad.

Celebra el Día Internacional de la Bicicleta

El 19 de abril se celebra el Día Mundial de la Bicicleta de manera tradicional, el municipio era conocido por el mote de “pueblo bicicletero” debido a que era el principal medio de transporte para los escuinapenses, hoy se mantiene pese a la gran cantidad de motocicletas que se usan, misma que es la principal causa de accidentes.