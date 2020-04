Laura Medina cuenta cuentos para los niÃ±os... ahora por Facebook

Laura Medina cuenta cuentos para los niños... ahora por Facebook

Utiliza la plataforma digital para continuar en la promoción de la lectura, en estos días de estar en casa

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Durante 17 años, la promotora de lectura Laura Medina ha contado cuentos, en los alrededores de la Plazuela Machado, a los niños que se acercan a su librería.

La orden de entrar en cuarentena para proteger a la población más vulnerable por el Covid-19, la llevó a crear una estrategia para seguir ofreciendo un cuentacuentos una vez a la semana de manera virtual, a través de Facebook.

Así lo ha hecho desde el principio de la cuarentena.

Para Laura Medina, la respuesta positiva fue inmediata y los visitantes de su muro en Facebook solicitaron que se contara un cuento cada día de la cuarentena.

También propusieron que la comunidad de niños lectores y sus papás participaran contando cuentos, empezaron a grabarse en sus casas y mandan sus videos a Laura Medina para que los programe, de esa manera los niños que ingresen a Facebook a la dirección Librería La Casa del Caracol pueden escuchar el cuento de cada día o volver a ver los de días anteriores.

Los primeros niños Caracol, como ella llama a los pequeños que han asistido a las tardes de cuentacuentos, ya tienen entre 21 y 26 años, y conforman una comunidad que ha mantenido el hábito de la lectura en el club de libro para adolescentes que se formó con ellos mismos

“Tengo 17 años contando cuentos todos los sábados, cuando tenía más energía, lo hacía también los viernes. Cuando anunciaron que en las escuelas iban a dejar de ir a clases fue cuando pensé que no podía dejar de contar cuentos los sábados. Me uní a la propuesta de quedarnos en casa y se me ocurrió que a la hora que siempre cuento cuentos en el Recreo, los sábados para niños de 4 hasta los 10 años, podía seguir haciéndolo a la misma hora a través del Facebook”, compartió.

“La propuesta era contar cuentos por esta redo social solamente los sábados, a las 19:00 horas, pero la respuesta fue tan positiva que los niños caracol me pidieron que subiera un cuento a facebook todos los días. Después se me ocurrió que los niños y los papás contaran cuentos para que los compartieran, inmediatamente recibí respuesta y ahora se suben cuentos todos los días desde que empezó la contingencia”.

En este momento hay en fila cinco cuentos pendientes de subir.

“Les está gustando mucho porque ya no solamente soy yo la cuentacuentos. A muchos les entusiasma contar cuentos, solo les pido que duren 5 minutos los videos. La cuarentena está logrando que algunos papás organicen que los niños cocinen, ayuden a limpiar la casa, cuiden las plantas y también que lean, también hay cosas positivas en esto de estar juntos en familia por la cuarentena”.

Para disfrutar de los cuentos solo hay que ingresar a Facebook a la dirección Librería La Casa del caracol.