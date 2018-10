Laura Monthserrat Rivas necesita donadores de sangre

Ella se encuentra internada en el IMSS de Mazatlán

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN.- Se solicita el apoyo de la ciudadanía para Laura Monthserrat Rivas Lizárraga, quien requiere de tres donadores de sangre.

Familiares de Rivas Lizárraga informaron que se encuentra internada en la cama 231, en el segundo piso del Seguro Social de Mazatlán.

"Necesito que me pongan 3 unidades. Ahorita solo me prestarán una, pero hasta que complete todo me ponen las otras dos".

Quien desee ayudar a Laura Monthserrat puede acudir al laboratorio del IMSS en ayunas, donde se le brindará la información necesaria, por su apoyo muchas gracias.