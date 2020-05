MÉXICO._ Un equipo de investigadores del University College de Londres (Reino Unido) ha demostrado que lavarse las manos con cierta frecuencia ayuda a reducir el riesgo de infección por el nuevo coronavirus, según un estudio publicado la semana pasada en la revista Wellcome Open Research.

Los especialistas evaluaron a un grupo mil 633 personas, a quienes se les hicieron pruebas para determinar la presencia del SARS-CoV-2 mediante muestras tomadas de las cavidades nasales y la boca. A los participantes también se les realizó una encuesta sobre sus hábitos de higiene.

Los voluntarios fueron divididos en tres grupos según la frecuencia del lavado de manos. En el primero los científicos colocaron a pacientes que desinfectan sus manos cinco o menos veces al día, en el segundo, de seis a diez veces y en el tercero, más de diez veces al día.

UCL experts are taking a prominent role in advancing public knowledge about the #coronavirus by advising world leaders, providing expert comment in the media and urgently researching new ways of tackling #COVID19. https://t.co/XPjBxUJhzk #unisupport