Lawrence Taylor, el jugador de la NFL por el que Michael Jordan llegÃ³ a sentir verdadero pavor

BALONCESTO

Lawrence Taylor, el jugador de la NFL por el que Michael Jordan llegó a sentir verdadero pavor

Uno de los miembros de UNC, la universidad en la que se hizo grande antes de la NBA, fue el único que infundió pavor en 'Su Majestad'

Sinembargo.MX

Una de las muchas cualidades que se destacan de la personalidad de Michael Jordan, dura como una roca de por sí (y que hace pensar que sea “una persona horrible”, como él mismo admitió antes de la emisión de su documental), es la de ir sin miedo por las canchas de baloncesto de todo el mundo. Va de la mano con su calidad como jugador. Es esa confianza en sus posibilidades la que también le hizo campeón de la NBA en seis ocasiones, medallista de oro en unos Juegos o, por simplificar, uno de los mejores si no el mejor.

Desde sus inicios Jordan demostró que a sus habilidades para el baloncesto le acompañaba una frialdad que le hacía más temible a ojos del rival. De casi todos…

Pero hubo un jugador por el que Michael Jordan sintió verdadero pavor y no al contrario. Y no estuvo en la NBA. De hecho, no terminó ni dedicándose al baloncesto sino al futbol americano. Su nombre es Lawrence Taylor. Era un chico que se fue de UNC, la universidad en la que Jordan se formó, el mismo que él entró. No compartieron ni un gran tiempo juntos, ni siquiera el mismo deporte, pero le temía.

El compañero de habitación de Jordan en North Carolina y uno de los que se alzó con el campeonato de la NCAA en 1982, “Buzz” Peterson, así lo ha confesado en una entrevista con Roderick Boone en The Athletic.

“No sé si Michael lo admitirá o no, pero yo sé que le tenía algo de miedo. Y eso que no era ni jugador de baloncesto. L.T. era un atleta fenomenal: podía defenderte de este a oeste, más rápido que nadie, podía saltar, tenía unas manos grandes, era fuerte y estaba un poco loco. Michael lo tenía claro en su mente: ‘Mierda, mejor que tenga cuidado con este tipo’. Y encima Taylor siempre quería defenderle”.

Y es que, pese a que fue drafteado por los Giants en 1981 y se fue a la NFL, Lawrence Taylor regresó en varias ocasiones al campus de la universidad, en la que le retiraron la camiseta igual que a Michael Jordan, para practicar, por lo que se ve, todo tipo de deportes.

Jordan estuvo tres años con los Tar Heels de North Carolina hasta que en 1984 le escogieron los Bulls para jugar en la NBA. En aquel campeonato nacional de la NCAA logrado en 1982, además de Peterson, le acompañaron otros jugadores destacados como Sam Perkins o James Worthy (que posteriormente coincidieron en los Lakers). (Con información de AS México vía Sinembargo.com)