Le compra un terreno al Ayuntamiento de MazatlÃ¡n y luego se lo quitan

Le compra un terreno al Ayuntamiento de Mazatlán y luego se lo quitan

Que se trata de una área verde y que los papeles son falsos, aunque el mismo gobierno los firmó; le ofrecen reubicación, pero no le devolverán el dinero

Netzahualcóyotl Ceballos

En 2019 María Catalina Garzón Bautista adquirió del Ayuntamiento un terreno en la colonia Estero del Infiernillo, hizo los primeros pagos, recibió la papelería sellada y firmada, pero al cabo de un tiempo se le informó: siempre no.

Con papeles en mano y en entrevista para Noroeste, explicó que todo inició cuando una vecina de la colonia le invadió el terreno argumentando que era área verde, lo que más tarde sería confirmado... por el mismo Ayuntamiento.

“El terreno me lo cedió el Ayuntamiento en julio, pero cuando me quise poner, Francisca Paredes no me dejó, invadió y dijo que ahí era área verde, y luego el Ayuntamiento ya no me quiso recibir ningún pago”, explicó.

“Francisca Paredes puso una carpa y luego construyó, y lo que ahorita ya me dice el Ayuntamiento es que sí son áreas verdes, y que los papeles son falsos, pero ellos mismos los firmaron y los sellaron”.

Dijo que alcanzó a pagarle al Ayuntamiento 9 mil pesos del terreno; le ofrecen reubicarla, mas no regresarle el dinero, y que hasta el momento la otra vecina sigue posicionada del lugar.

Raúl Carvajal Tirado, ex director de Tenencia de la Tierra del Gobierno municipal, dijo que sí se inició el proceso para ceder el terreno en disputa y que todo se encontraba en regla; desconoció, sin embargo, por qué ahora se desconoce el proceso.