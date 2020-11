Le falta acción y mayor operación al Alcalde de Rosario en conflicto con comuneros de Santa María: Soto Grave

Lo que detiene la construcción de la obra es el conflicto con comuneros de Santa María, el dinero se tiene, indicó el Presidente Municipal de Escuinapa

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Le falta al Alcalde de Rosario Manuel Antonio Pineda Domínguez más acción y operación con comuneros de Santa María para destrabar conflicto para construcción de la presa, manifestó el Alcalde Emmett Soto Grave.

“El dinero para la presa está, lo que detiene son los comuneros, yo creo que ahí falta acción, una mayor operación al Alcalde del lugar, porque está en su territorio, que se ponga a operar el Alcalde de Rosario para que controle a los comuneros”, dijo.

Lo que detiene la construcción de la obra es el conflicto con comuneros de Santa María, el dinero se tiene, indicó, pero se requiere una mayor operación del Alcalde de Rosario.

“Que dialogue (Alcalde de Rosario) con los comuneros porque está (la Presa) en su territorio”, añadió.

El Alcalde manifestó además que acudió a un desayuno a Rosario, atendiendo la invitación de una profesora, sin ningún interés político, aunque fue acompañada por funcionarios públicos en horario laboral.

“Tenía desde hace una semana una cortesía de la maestra, para nada (es cuestión política), yo creo que cuestión política el de Rosario (Alcalde), que aquí se lleva (en Escuinapa) ¿No le han preguntado? Nosotros atendimos una invitación de la maestra”, aseguró.

El Alcalde, que ahora porta una insignia-prendedor de Morena, manifestó que el partido gobierna para todos, por lo que negó que pudiera estar en campaña.

SERÍA BUEN GOBERNADOR ALCALDE MAZATLECO LUIS GUILLERMO BENÍTEZ TORRES

El Alcalde Emmett Soto Grave manifestó que el Alcalde mazatleco Luis Guillermo Benítez Torres sería un buen Gobernador, e indicó que son válidas sus aspiraciones para dirigir el Estado.

“El Alcalde ha manifestado que quiere ser candidato a Gobernador y, bueno, pues no me parece para nada mal, me parece un buen hombre, que ha hecho buen trabajo en Mazatlán, que ha dado resultados, sería un buen gobernador el Químico Benítez, desde mi punto de vista”, consideró.

Es un hombre congruente, ha hecho un buen trabajo y es su amigo, manifestó, por lo que sus aspiraciones son válidas.

De la intención de algunos de sus funcionarios de irse de la administración pública para aspirar a cualquier cargo de elección popular, hasta el momento nadie le ha manifestado esos deseos.

“Nadie quiere, está la tranca dura, no hay dinero, en caso de que quieran deben irse antes del 15 de diciembre, yo no (se va) solo tres años, siempre lo dije”, señaló.