Le habrían girado orden de aprehensión a Ricardo La Volpe

El medio TUDN reportó que se reabrió el caso por el presunto hostigamiento sexual sobre Belén Coronado, ex podóloga de Chivas

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ Se habría girado este miércoles una orden de aprehensión en contra de Ricardo La Volpe por el caso del presunto hostigamiento sexual sobre Belén Coronado, ex podóloga de Chivas de Guadalajara en el 2014, informó TUDN.

El técnico argentino aseguró, antes de que se girara la orden de aprehensión, que no tiene miedo del proceso y que se mantenía en la versión que dio hace seis años a las autoridades.

“Sí, quiero decir que yo hace seis años que venimos con la justicia, creo en la justicia, creo como que todo eso fue planeado, como declaré. Un viernes que fue la causa y pasaron 12 días para prepararme para la problemática, la justicia está para resolver los problemas y yo creo, seis años llevamos tratando de poner las cosas como son.

“Sé que es una cuestión mediática, que soy La Volpe, nunca me pasó esto, no tengo ninguna acusación de nadie, llevo más de 46 años de casado, tengo nueve nietos y eso me da que soy una gente muy respetuosa porque nunca tuve acusaciones en toda mi vida, eso cuenta mucho porque esta causa la justicia va a ponerla en su lugar”.

El caso de presunto hostigamiento sexual de La Volpe a Belén Coronado fue reabierto por un tribunal colegiado penal federal con sede en Zapopan, Jalisco, que resolvió a favor el amparo promovido por la ex trabajadora del equipo Guadalajara.

Cabe recordar que La Volpe solo duró 29 días al mando de la dirección técnica de Chivas en 2014 al ser cesado de manera sorpresiva por Jorge Vergara (QEPD) debido a una posible conducta inapropiada con una persona del staff de Chivas que a la postre se reveló con el nombre de Belén Coronado.

La podóloga, en ese entonces de Chivas, interpuso una demanda ante la Fiscalía de Jalisco en contra del entrenador por hostigamiento sexual, argumentando incluso hasta agresiones físicas.

En el pasado diciembre de 2016, La Volpe fue declarado inocente por parte del Poder Judicial de Jalisco.

(Con información de TUDN)