Le hace el feo Aurelia Leal a unidad oficial

La Alcaldesa de Guasave afirmó que no usará la camioneta de lujo que utilizó Diana Armenta y si el Cabildo lo autoriza, la pondrán en venta

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La camioneta de lujo Chevrolet Tahoe que adquirió el Municipio el año pasado en casi 600 mil pesos ha estado parada desde el inicio de la nueva administración y la Alcaldesa Aurelia Leal López dijo que no tiene pensado utilizarla.

Ante eso, adelantó que valorarán ponerla en venta si la mayoría del Cabildo lo autoriza.

“Ahí la tenemos paradita, estoy utilizando mi vehículo y yo creo que se van a tomar algunas medidas al respecto”, comentó.

--¿La va a vender?

--Si hay quien la compre, a lo mejor sí, si el Cabildo así la aprueba.

Leal López subrayó que desconoce las condiciones en las que está la unidad oficial porque no la ha revisado, aunque la mayoría de los vehículos que les dejaron están en mal estado.

Expuso que seguirá movilizándose en su vehículo particular, una camioneta Nissan Xtrail, modelo 2019, y si le asignan una unidad oficial será austera, no la Tahoe que utilizaba la Alcaldesa anterior.

La Presidenta Municipal de Guasave indicó que además de moverse en carro propio, lo hace sin la protección de escoltas.

“No tengo nada qué temer, estoy tranquila y yo creo que quien no teme no tiene por qué andarse cuidando”, aseveró, “yo ando con Lupita (Leal, secretaria particular), quien me ha acompañado a lo largo de mi vida”.

Aunque los protocolos en seguridad exigen que los alcaldes estén protegidos por escoltas, Aurelia Leal descartó que los vaya a requerir.