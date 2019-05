Le hacen bullying a Diputado por criticar política de AMLO

La Diputada presidente a cargo de la sesión en ese momento en al menos tres ocasiones instó al orden ante las interrupciones constantes

Gabriel Mercado

Ahora a quien le tocaron abucheos y burlas en una sesión del Congreso de Sinaloa fue al diputado local panista Jorge Villalobos Seáñez, al cuestionar en tribuna la política económica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mientras Seáñez señalaba que Obrador prometía un crecimiento del seis por ciento en un año y el Banco Central y su mismo Secretario de Economía mencionaban que este 2019 sería si acaso del 1.2 por ciento, empezaron a surgir vituperios de la primera fila del público en el recinto legislativo.

"Vete a la marcha fifí, vete a marchar", le gritaba un grupo de asistentes quienes pertenecen a la organización docente de jubilados "Somos Más que 53", quienes luchan porque se recuperen fondos por unos 920 millones de pesos del Issstesin que se presume fueron desviados.

La Diputada presidente a cargo de la sesión en ese momento en al menos tres ocasiones instó al orden ante las interrupciones constantes. En la primera Villalobos se veía con el rostro muy enrojecido.

"No les está alcanzando la bolsa para cubrir los gastos, están recortando gastos importantes como en las medicinas, porque prácticamente el dinero no les alcanza… En el PAN estamos convencidos de que no es con dádivas, ni regalando el dinero como se debe mejorar la economía del país, nos preocupa la falta de inversión pública porque se está dejando de gastar dinero y lo está gastando mal el Gobierno de la República", mencionaba el panista.

También afirmó que se mostraba la ignorancia del presidente en el manejo del recurso, los temas de inversión pública y economía.

"Todavía falta para terminar el sexenio", le gritaban en respuesta los maestros asistentes.

“Hay bancarrota”, afirmó Seáñez obteniendo estruendosas risas en respuesta.

Incluso el diputado local de Morena Florentino Vizcarra Flores al pasar a tribuna "felicitó" a Villalobos por su "preocupación por el pueblo", y acotó, "pero recuerden que el día de ayer ustedes lo estaban matando de hambre".

"Recuerden que ahora se preocupan por él, pero ayer no sabían que existía el pueblo, era para ustedes nada más", le espetó.

Sobre el tema también subió a dar su posición y cuestionar el plan del gobierno federal la legisladora del PRI Gloria Himelda Félix Niebla, a quien también le lanzaron algunas pullas como "Puro Sinaloa… puro traidor".

"El país no se construye por decreto, se construye con hechos", expresó Félix Niebla.

Muy diferente fue cuando dio su postura la diputada María Victoria Sánchez de Morena quien recibió claros aplausos de ese grupo al expresarse en defensa de López Obrador.

"Yo le podré permitir al diputado que nos llame ignorantes a todos los que estamos aquí, menos al presidente de la república por lo que él ha demostrado, por lo que él ha hecho, por ese plan que ustedes critican, pero que ese plan de desarrollo que el presidente ha presentado, hoy no se ajusta a los organismos financieros internacionales, hoy ese plan de desarrollo volteó a los diferentes organismos del país, ver las necesidades y salir adelante, por primera vez se volteó a ver al pueblo”, destacó.