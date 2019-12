Le incumplen beca en Rosario; medallista de Centroamericanos ahora busca patrocinio

El boxeador Marcos Adán Martínez Luna quiere continuar su lucha por asistir a Tokio 2020

Carlos Bojórquez

Luego de que el Gobierno de Rosario no le cumpliera una beca prometida, Marcos Adán Martínez Luna busca patrocinio para poder continuar su camino rumbo a Tokio 2020.

El pugilista rosarense, de 23 años, conquistó medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018, y confió que después de eso, el Alcalde Manuel Antonio Pineda Domínguez le prometió una beca, pero no le cumplió.

“Hace un año, llegando de los Juegos Centroamericanos, fui a presentarme con el Presidente de Rosario, me habían prometido una beca de mil 500 al mes y tenía meses que no me la daban, y ahí apenas me aportaron creo que seis meses. Entonces, me hacen una entrevista y les dije que el siguiente objetivo era los Panamericanos, y prometió el Presidente subirme la beca a dos mil 500, porque además le conté que iba a ser papá”, contó vía mensajería instantánea.

“Cuando se enteran que no voy a Panamericanos, pues ya no me dieron nada. Consigo el número del Presidente y trato de comunicarme con él por mensajes, ya que en llamada no respondía; insistí para saber si contaría con su apoyo, y me decían que después se me iban a pagar. Tres meses antes de que mi esposa diera a luz, le pregunto urgentemente si me iba a apoyar o no, para dejar de molestarlo, lo cual no respondió y deje de insistir”, añadió.

Con el nacimiento de su hijo, Marcos hizo una pausa en el boxeo y consiguió trabajo como despachador en una gasolinería, pero motivado por su familia, decidió regresar para participar en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza, que se celebró en Mazatlán.

Se impuso con autoridad en la categoría de los 69 kilogramos, conquistando su sexta medalla consecutiva en dicha competencia y obteniendo un lugar en la preselección nacional que buscará la clasificación a Juegos Olímpicos. Actualmente se encuentra concentrado en Guadalajara.

“Dejé de trabajar por cumplir este sueño. Ahora que estoy otra vez como seleccionado nacional, lo vuelvo a buscar (al Alcalde) y me saca la vuelta. Así que ahora me gustaría tener un patrocinador, porque el dinero que tenía ahorrado me ha servido para que esté aquí mi familia apoyándome, no era mucho, pero las ganas y esa motivación de tenerlos supera esa situación”, externó.