JUMAPAG

Le ponen a gerente de Jumapag subalternos en los que no confía

La Alcaldesa hizo nombramientos en áreas administrativa, comercial y de recursos humanos, pero tienen que ser aprobados por el consejo de la paramunicipal

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Aprovechando el acto de entrega-recepción de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, la Alcaldesa Aurelia Leal López anunció a quienes acompañarán al gerente general, Socorro Castro Gálvez, en puestos claves de la paramunicipal.

Leal López propuso como gerente administrativo a Vladimir Espinoza, como gerente comercial a Antonio Carvajal Sauceda; como contador, a Luis Fernando Chinchillas Cota; y como jefe de Recursos Humanos, a Domingo Espero.

"Esta presentación es previo a que sea ratificada por el consejo que posteriormente vamos a celebrar, pero estas áreas no tienen por qué estar vacías, es horas que nos pongamos a trabajar por el bien de los guasavenses", expresó frente al gerente general y los consejeros que serán quienes avalen o rechacen la propuesta.

Sin embargo, entrevistado al terminar el evento, Castro Gálvez declaró que no confiaba en las personas que acababa de dar a conocer la Presidenta Municipal.

Incluso antes de que fueran dados a conocer los nombres hubo un diálogo ríspido casi entre dientes del gerente y Leal López.

"A mí me pusieron aquí para no confiar en nadie, se van a evaluar, ahorita el consejo me está pidiendo los datos generales de las personas, los currículums. Yo no meto las manos al fuego por nadie", dijo.

"Es algo que se tiene que evaluar, es algo serio, no es cualquier cosa. Pase lo que pase aquí, el responsable soy yo".

El gerente general de la paramunicipal confió en que los consejeros analicen muy bien los perfiles de estas personas y tomen su decisión.

Castro Gálvez indicó que la única propuesta que hizo él es en la gerencia técnica, donde está trabajando Alejandra Valdez, una ingeniera civil experimentada, profesional y que está empapada de la Jumapag desde hace 28 años.

Indicó que los organismos que participan con silla en el consejo administrativo de la Jumapag por su propia cuenta han estado analizando perfiles para los puestos importantes de la paramunicipal y solamente dos han pasado los exámenes sicométricos y de finanzas.

Será en los próximos días cuando se convoque a reunión de consejo y sean sometidos a votación estos nombramientos.