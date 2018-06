Le sacan denuncias a Rubén Félix durante debate - Noroeste

Le sacan denuncias a Rubén Félix durante debate

El candidato independiente a Diputado federal, Paúl Alfonso López, revela dos denuncias interpuestas por cooperativas pesqueras por el caso de la planta de amoniaco

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ El candidato independiente a Diputado federal por el Distrito 02, Paúl Alfonso López de Santa Anna, sacó a la luz dos denuncias interpuestas por cooperativas pesqueras en contra de Rubén Félix Hays por el caso de la planta de fertilizantes que se construye en Topolobampo.

La revelación de las denuncias se dio al cierre del debate realizado la tarde de este lunes en el auditorio del Instituto Politécnico Nacional, en Los Mochis, y el candidato conocido como ‘Ponchilín’ exhortó a Félix Hays para que renuncie a su candidatura.

“Rubén, yo te pediría que te retiraras de la contienda, aquí traigo dos denuncias penales por cuatro cooperativas pesqueras de Topolobampo, te pido que te retires y las atiendas”, pronunció.

López de Santa Anna presentó copia de las dos denuncias, interpuestas ante la PGR y la Profepa por actos u omisiones que producen desequilibrios ecológicos y/o daños al ambiente y/o a los recursos naturales en franca contravención a las disposiciones de la normatividad ambiental, traducidos en delitos contra el medio ambiente y a la gestión ambiental.

Los denunciantes son: la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera ‘Cerro San Carlos’, la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera ‘Pescadores del Jipón’, la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Ribereña ‘Trangal’, y la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera ‘Pescadores Unidos del Mabiri’.

Además de Félix Hays, se acusa a Armando Lorenzo Rodríguez Gámez (quien es su suplente en la candidatura), María Cecilia González Ayala, Antonio Óscar Ojeda Benítez y la empresa Gas y Petroquímica de Occidente.

“Los ciudadanos merecemos gente que no esté enfrentando este tipo de procesos, si él considera que no (debe renunciar) pues ya es decisión de él, yo nada más lo exhorte”, declaró el ‘Ponchilín’ tras el debate.

ES PURO SHOW: FÉLIX HAYS

Cuestionado sobre los señalamientos de Paúl Alfonso López, Rubén Félix Hays desestimó la acusación y aseguró que se trata de un recurso mediático propio de la campaña electoral.

“Es puro show mediático, porque no trae nada. No hay nada, como les digo, soy tercer indiciado. Mi único pecado es haberle vendido a la planta”, dijo.

“Le tengo malas noticias, no me voy a retirar. Y la buena noticia es que vamos a ganar el primero de julio”, agregó.

Al candidato del PRI-Verde-Panal, que vendió los terrenos donde construye la planta de amoniaco, se le preguntó si consideraba que era un buen proyecto, aunque estuviera ubicada en una zona protegida, como Noroeste documentó en 2016 con el reportaje ‘Ohuira: una reserva amenazada por el influyentismo’.

“En mi opinión, la planta es un buen proyecto, siempre y cuando cumpla con las regulaciones de Semarnat y Profepa, y las regulaciones internacionales. A mí no me toca decir si está en el humedal o no, eso le toca a la Semarnat, que quede claro”, expresó.

Se enfrentan ‘Ponchilín’, Félix Hays y Montes Salas; Xóchihua se apega a discurso

La tarde de este lunes se llevó a cabo el debate entre candidatos a Diputado federal por el Distrito 02, en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional de Los Mochis.

El debate se caracterizó por constantes ataques entre el independiente Pául Alfonso López de Santa Anna, conocido como ‘Ponchilín’; el candidato de PRI-Verde-Panal, Rubén Félix Hays; y el candidato de Morena-PT-PES, José Jaime Montes. Mientras que el candidato de PAN-PRD-MC, Zenén Xóchihua, se apegó a su discurso, con escasos señalamientos hacia sus contrincantes.

En el tema de ‘Combate a la corrupción e impunidad’, Félix Hays criticó que Morena pretenda combatir la impunidad si tiene en sus filas a Nestora Salgado, Napoleón Gómez Urrutia y René Bejarano, mientras que López de Santa Anna calificó a Morena como ‘guarida de lobos, perros y coyotes’.

Por su parte, Montes Salas tildó de cínico a Xóchihua Enciso, pues consideró que se destacó como ‘una farsa’ como delegado de la Sedesol, beneficiando al empresario Felipe Ibarra Valdez.

Y cuando López de Santa Anna y Montes Salas aseguraron que Félix Hays se ha caracterizado por la corrupción y la impunidad, éste señaló que nunca le han ratificado una demanda.