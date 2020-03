LeBron James afirma que juegos sin público no tendrán emociones

La estrella de Lakers a la vez describió algunos de los desafíos que enfrenta la NBA con la posible reanudación de la misma, entre ellos el temor a contagiarse

Noroeste / Redacción

LOS ÁNGELES._ El alero estrella de los Lakers, LeBron James, afirmó este jueves que jugar los partidos de la NBA sin público impide que los mismos estén llenos de emociones y diversión, y se volvió a preguntar qué es el deporte sin aficionados.

James, que participó como invitado en el “Road Trippin Podcast, presentado por los ex compañeros de los Cleveland Cavaliers, Richard Jefferson y Channing Frye, y la actual presentadora del estudio de los Lakers, Allie Clifton, en su primera declaración desde que se suspendió la NBA el pasado 11 de marzo, analizó toda la situación creada por la pandemia del coronavirus.

La estrella de los Lakers, como ya había manifestado antes que se diese la suspensión, considera que jugar los partidos sin público pierden todo el sentido del deporte, a la vez que describió algunos de los desafíos que enfrenta la liga con la posible reanudación de la misma, entre ellos el temor a contagiarse.

“Entonces, ¿qué sucede cuando un jugador que da positivo por coronavirus y tú estás en el campo con él y tienes que luchar por un balón?”, se preguntó James en el programa, que había sido montado en honor de la vuelta, este jueves, a Cleveland, donde en el 2016 ganó el título de liga con los Cavaliers.

Pero la suspensión de la NBA tras haberse dado 14 casos de contagio por el coronavirus, 10 jugadores y otras cuatro personas de personal de los equipos, impidió que James regresase.

“Siempre es especial volver allí y mirar hacia arriba y ver el banderín del título de campeones”, comentó James, refiriéndose al primer anillo de los Cavaliers en su historia y que él ayudó a ganar.

“Piensas en todos los buenos recuerdos que tuvimos. Y luego poder jugar frente a mis amigos y familia nuevamente. Eso hubiera sido genial. Estoy un poco desanimado por eso”, agregó.

También estaba decepcionado ante la idea de volver a jugar en una liga que, al menos temporalmente, se vería obligado a disputar partidos sin aficionados.

“¿Cuál es la palabra ‘deporte’ sin ‘aficionados’?” Preguntó James. “No hay emoción. No hay llanto. No hay alegría. No hay un vaivén de todo lo que se vive en el campo”, argumentó.

“Eso es lo que también resalta el lado competitivo de los jugadores al saber que vas a ser visitante en un ambiente hostil y quieres no sólo ganar a tu rival sino también acallar a sus seguidores”, añadió.

James insistió que volvería a la competición si esa es la decisión de la NBA y también jugaría los partidos sin aficionados en las gradas, pero reiteró que sería una “dinámica extraña”.

Además, como el resto de los participantes en el programa, James también cuestionó todo lo que sería necesario establecer de cara a volver a la competición regular de liga.

Entre las sugerencias que se hicieron estuvo la de mantener a los equipos aislados en un hotel seleccionado por la liga durante la postemporada como medida de seguridad, algo que James descartó por completo mientras utilizaba una palabra malsonante.

Lo que sí admitió James es la necesidad, cuando se reanude la competición, de hacer algunos ajustes de cara a la interacción con los aficionados y en ese sentido dijo que “no más chocar los cinco ni tan siquiera entre los compañeros”.

La estrella de los Lakers también dijo que tenía muy claro que no se podía ir directamente a los playoffs sin que antes, al menos, se pudiesen disputar 10 partidos de la temporada regular.

“Una cosa que no puedes hacer es ir directamente a los playoffs, porque desacredita los más de 60 partidos que los jugadores lucharon por alcanzar ese puesto de playoffs”.

También se expresaron entre los participantes en el programa fórmulas que podrían utilizarse de cara a dejar definidos a los ocho equipos de cada Conferencia que tendrán que disputar los playoffs y que en el caso de la del Oeste, el único que falta por definir es el octavo lugar por el que luchan hasta cinco equipos.

James, de 35 años, dijo que por la calidad de jugadores que tienen su plantilla, como son el base Damian Lillard y el escolta C.J.McCollum, los Trail Blazers de Portland podrían ser el rival más probable que tuviesen en la primera ronda de los playoffs.

James también fue categórico al decir que no estaba interesado en participar en la campaña de pedirle a las personas que se mantengan encerrados en sus casas durante la cuarentena y hagan el distanciamiento social cuando sabe lo que es vivir en un apartamento de las áreas pobres de la ciudad.

“Me sentiría raro el decirlo porque, con toda razón, me podrían contestar que seria muy fácil para mí por la manera como ahora vivo, pero yo sé lo que es pasarte los días encerrado en un apartamento como lo hice en mi infancia. Lo único que puedo decirle a las personas es que sean responsables en un momento que es decisivo para todos”, concluyó James.

(Con información de EFE vía Yahoo)