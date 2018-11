LeBron James de nuevo fue el rey en triunfo de Lakers sobre el Heat

MIAMI._ LeBron James explotó con 51 puntos en Miami, impulsando un triunfo rutilante de los Lakers sobre el Heat por 113-97, que lideraron de punta a punta para volver a la senda del triunfo.

James brilló desde el comienzo, dándose cuenta temprano que su tiro de larga distancia iba a estar encendido. Así, tras disparar 3/3 en triples, el de Akron cerraría el primer cuarto con 19 puntos, apenas un adelanto de lo que se vendría.

El triple nunca se apagó (6/8 para llegar a un 39.6 por ciento en la temporada), el tiro en suspensión con paso atrás funcionó toda la noche, y las veces que intentaron frenarlo con falta, el alero respondió en la línea (7/10).

De esta forma, James logró el partido número 12 de su carrera con 50 puntos o más, superando a Allen Iverson para la sexta mayor cantidad.

“Podría promediar 40 si quisiera”, resumió Kyle Kuzma.

Además, él es apenas el quinto jugador de la historia de la NBA en tener uno de esos con tres franquicias diferentes, sumándose a Wilt Chamberlain, Moses Malone, Bernard King y Jamal Crawford.

“Es lindo tener al mejor jugador del mundo en tu equipo”, agregó Luke Walton.

James fue una constante a lo largo de la noche, y a diferencia de otros partidos, sus compañeros lo secundaron de gran forma.

LeBron tried his best to tear down the rim in the first half 👀 #LakeShow (📺: @SpectrumSN) pic.twitter.com/M4fU3TCDUZ