LeBron James, del baloncesto al boxeo

El rey produce un documental sobre Muhammad Ali

Noroeste / Redacción

La influencia de LeBron James trascenderá del baloncesto profesional al boxeo el 14 de mayo cuando se transmita el documental en dos partes What’s My Name | Muhammad Ali.

La producción, de la cual James es productor ejecutivo junto a su socio Maverick Carter, presentará la vida del llamado “El Más Grande” a través de la cadena de cable HBO. El reconocido realizador Antoine Fuqua, cuya filmografía incluye Training Day, The Magnificent Seven y The Equalizer entre otras, es el director.

“Muhammad Ali trascendió el deporte de una manera que el mundo no había visto anteriormente”, dijo James, propietario de la casa de producción SpringHill Entertainment. “Ha sido un honor tener la oportunidad de contar su increíble e importante historia para las generaciones venideras. Nos demostró a todos el coraje y convicción que se necesita para apoyar lo que crees. Cambió para siempre lo que esperábamos fuera un campeón, y estoy agradecido que SpringHill pueda ser parte para que continúe su legado”.

La producción fue respaldada por la familia de Ali, así como por Jamie Salter, cuya compañía mantiene viva la marca y legado de Ali.

“Estamos en un momento en la historia estadounidense en donde vemos a nuevas generaciones de héroes como LeBron James continuar el legado de Muhammad, no solo por recordar a Muhammad, como se hace tan elocuentemente en este documental, pero a través de sus palabras y acciones”, dijo Lonnie Ali, esposa del boxeador en los últimos 30 años de su vida.