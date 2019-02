LeBron James, feliz por su regreso a la duela

El Rey dejó en claro que el objetivo es retomar el camino ganador para volver a puestos de postemporada

Noroeste / Redacción

¡LeBron is back! No fue un día más para los Lakers ni para toda la NBA. En la noche del jueves se produjo la vuelta de James después de más de un mes sin acción. La lesión muscular sufrida en Navidad es cosa del pasado, y Los Ángeles recuperó a su estrella en el momento justo.

Con el Rey de regreso, los de Luke Walton vencieron a los Clippers (123-120) en un encuentro clave para empezar a recuperar el terreno perdido en enderezar la carrera por llegar a puestos de playoffs.

Para James, claro, es todo felicidad por volver a jugar tras 17 partidos afuera. Y también cansancio. “Me siento al 80 por ciento ahora. Pero se siente bien estar al 80 por ciento y estar de regreso en la cancha, de nuevo con la camiseta de los Lakers puesta. Todo se trata de eso”, señaló el alero, quien -tras jugar 40 minutos y rozar el triple-doble (24 puntos, 14 rebotes, 9 asistencias)- agregó: “Ahora lo estoy sintiendo el hecho de estar cinco semanas afuera. Ojalá pudiera ajustar mi calzado y estar ahora mismo en mi cama”.

Al momento de la lesión de James, los Lakers estaban 4° en el Oeste. Sin él, tuvieron un récord de 6-11 y cayeron fuera de puestos de playoffs (9° con 27-25). Y ahora es momento de acelerar.

“El mensaje para el equipo es que estamos todos listos para hacer el intento y buscarlos. Vamos a estar fuera de casa durante casi todo febrero. Y si quieres ir a buscar los playoffs, por qué no hacerlo como visitante. Es el mejor momento para unirse como equipo”, remarcó LeBron para ESPN.

Los Lakers tendrán los próximos cinco partidos fuera de casa, empezando el sábado en Golden State. Ahora se encuentran a un juego de distancia de los Clippers.

Por último, el Rey contó algunos detalles sobre su recuperación.

“Hubo momentos en los que me sentía muy bien y al día siguiente no era lo mismo. Hubo momentos en los que pensaba que podía regresar antes, pero la lesión no reaccionaba de la manera correcta. Así que tuve que ser paciente, y yo no lo soy para nada”.

(Con información de NBA México)