LeBron James pagará multas de ex reos para que puedan votar en Florida

MIAMI._ La estrella de la NBA, LeBron James, se unió a otros atletas y artistas afroamericanos en “Más que un voto”, una iniciativa para recaudar fondos para que ex prisioneros de Florida puedan pagar sus multas judiciales, un requisito nuevo para que puedan registrarse y votar.

Por los menos mil 400 ex reos de Florida recobraron en 2018 el derecho al voto a través de una enmienda, pero una ley aprobada en 2019 por el Congreso de Florida, de mayoría republicana, y firmada por el gobernador Ron DeSantis, condicionó la inscripción para votar al pago de deudas de corte pendientes.

“Nuestra prioridad en este momento es combatir la represión sistémica y racista de los votantes educando, energizando y protegiendo a nuestra comunidad en 2020”, señala la página de “Más que un voto”, cuando se aproximan las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre.

“Más que un voto”, establecido por James y otros atletas a raíz de la muerte en mayo pasado del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Minesota, donará 100 mil dólares para ayudar a pagar las deudas pendientes de los ex prisioneros, detalló este viernes el portal Politico.

This is a fight about their constitutional right to vote being denied. Learn more about how you can help at https://t.co/ASKCSX9b9l. @morethanavote https://t.co/LtGBRwo8LQ