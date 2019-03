LeBron James supera a Michael Jordan como máximo cuarto anotador en la historia de la NBA

LeBron James sigue agigantando su leyenda: superó a Michael Jordan como el cuarto máximo anotador de la historia de la NBA. Si durante los últimos años una misma discusión definió a la NBA, la polémica se agigantará después de este hito en la carrera del Rey, uno de los pocos jugadores que pueden discutirle el cetro del mejor jugador de la historia a su Majestad.

“No puedo ni siquiera imaginarlo. Esto va a ser irreal. ¡Wow!”, escribió LeBron en su Twitter minutos antes del encuentro de esta noche frente a Denver Nuggets.

Can’t even front. This is going to be UNREAL!! Wow man