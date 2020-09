Legal o ilegal el aborto en Sinaloa, no es impedimento para que sinaloenses aborten

Ivonne tiene 28 años, a los 25 interrumpió un embarazo y se dio cuenta que en Culiacán no hay condiciones para llevar este proceso

América Armenta

CULIACÁN._ Tener que salir de Sinaloa para interrumpir su embarazo de manera legal, es una de las experiencias más importantes para Ivonne, pues al quedar embarazada a los 25 años, se dio cuenta que no tenía las condiciones económicas para hacerse cargo de un hijo o hija de manera integral

Ivonne tuvo que ir a la Ciudad de México y con el apoyo de Fondo María, organización que busca que no se criminalice a las mujeres que abortan antes de las primeras 12 semanas de gestación, pudo hacerlo, con la certeza de que en otro lugar, como Sinaloa, podría incluso ir a la cárcel por hacerlo.

“Como aquí no es legal y allá sí, me pareció que si llegaba a tener una complicación aquí, me arriesgaba incluso a que me metieran a la cárcel y en la Ciudad de México hay clínicas que se encargan únicamente de practicar interrupciones, entonces vi más seguro hacerlo allá”, relató.

El 28 de septiembre es el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, de acuerdo con Fondo María, organización en la que Ivonne se respaldó, el aborto debe ser legal por razones de salud pública, siendo la tercer causa de muerte entre embarazadas; de derechos humanos, por el derecho a decidir que tienen las mujeres; y de justicia social, ya que encontraron que son jóvenes, con baja escolaridad y con pocos recursos quienes están muriendo.

Fue en el 2017, que Ivonne tenía una relación a distancia con su ahora ex pareja, cuando descubrió que estaba embarazada no había colectivos de acompañamiento para la interrupción del embarazo, como los que hay ahora en Sinaloa, por lo que recurrió a un amigo.

“Le pedí a un amigo que me comprara las pastillas de misoprostol para practicarme el aborto”, detalló, reiterando las complicaciones de la entidad, cuando viajó a la Ciudad de México.

“Me comuniqué con una asociación que se llama Fondo María y ellas me asesoraron previa, durante y después de la interrupción, seguí la serie de instrucciones que me dieron y me estuvieron hablando y mandando mensajes constantemente”, agregó.

La joven recordó que fue un 2 de noviembre cuando realizó el proceso, aún cuando estaba cuidando no salir embarazada con métodos anticonceptivos, de acuerdo con Fondo María, aún si todas las mujeres usaran métodos anticonceptivos, inevitablemente se dan alrededor de 6 millones de embarazos no planeados al año en México.

“Fue un proceso doloroso física y emocionalmente, pero a pesar de ello sostengo que fue la mejor decisión, pues en aquel momento y hasta la fecha, no tengo las condiciones económicas para poderme hacer cargo de un hijo de manera integral”, concluyó la joven.